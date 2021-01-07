"Мост глупости" не планируют перестраивать



В Санкт-Петербурге местные городские власти не имеют в планах реконструкцию печально известного моста "Мост глупости". В пресс-службе городского Комитета развития транспортной инфраструктуры города сообщили о том, что несмотря на то, что число грузовиков, которые становятся жертвами этого моста, растёт, мост перестраивать не будут. Более того, так как финансирование на данный момент сокращено, то средств на изменение размеров моста в городском бюджете не имеется.

Также пресс-служба Комитета развития инфраструктуры добавила, что перед тем, как проехать мост, водители уведомляются о нём и его параметрах при помощи дорожных знаков, на них указана высота средств передвижения, которая допустима для проезда под ним.

Напомним, недавно Санкт-Петербург.ру писал о том, что у печально известного "моста глупости" появилась 199-ая жертва.