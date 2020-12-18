Сегодня, 18 декабря, в пятницу в Санкт-Петербурге случилось необычное происшествие. На 60-м километре кольцевой автодороги большая деталь упала на легковую машину.

В группе социальной сети "Вконтакте" «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы опубликовали фотографии, на которых изображены результаты происшествия . Снимки были похожи на кадры из фильма ужасов, по словам свидетелей аварии.

Происшествие случилось вечером около 7 часов, по словам Натальи, деталь упала на капот машины. Пострадавших, по её словам, не было обнаружено. В результате аварии образовалась пробка, длина которой составила почти 7 километров, по данным "Яндекс".

Деталь, упавшая на капот автомобиля, напомнила петербуржцам на часть летающей тарелки. Теперь у петербуржцев появилась новая фобия.