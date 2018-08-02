Топ-10 самых ожидаемых кинопремьер до конца 2018 года

2 августа. «Кристофер Робин»

Кристофер Робин из книг про Винни-Пуха всегда был маленьким мальчиком. Но вот он вырос, а его жизнь превратилась в повседневную рутину.

Однажды он встречает друга детства – медвежонка Винни. Вместе им предстоит вернуться в Стоакровый лес, чтобы не только отыскать потерявшихся друзей, но и вновь обрести счастье.

Робина сыграл Юэн Макгрегор, а большая часть главных персонажей на экране – плюшевые. Винни-Пух, Кролик, Сова и другие герои гармонично смотрятся вместе с живыми людьми.

Режиссер: Марк Форстер

Главные герои: Юэн Макгрегор, Хейли Этвелл

Жанр: приключенческая комедия

Видео: YouTube / Disney Россия

23 августа. «Не волнуйся, он далеко не уйдет»

Кинолента Гаса Ван Сента – биографическая мелодрама о карикатуристе Джона Каллахане. После автомобильной аварии его парализовало и ему пришлось заново учиться жить.

Ван Сент любит рассказывать о необычных людях, поэтому история Каллахана, скончавшегося в 2010 году, ему отлично подошла. Оптимистичная картина, несмотря на некоторые моменты, оставит позитивное впечатление после просмотра.

Режиссер: Гас Ван Сент

Главные герои: Хоакин Феникс, Джона Хилл, Руни Мара

Жанр: трагикомедия, биография

Видео: YouTube / iVideos

27 сентября. «Человек, который убил Дон Кихота»

Автор «Страха и ненависти в Лас-Вегасе» и «12 обезьян» хотел снять «Человек, который убил Дон Кихота» еще с начала 1990-х годов. В 2002 году даже вышел документальный фильм «Затерянные в Ла-Манче», повествующий о творческой неудаче Гиллиама.

Несмотря на многочисленные проблемы, режиссер смог закончить произведение, премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале в 2018 году. Фэнтезийная комедия была не очень хорошо встречена критиками, но точно пополнит список культовых картин.

Фильм Гиллиама рассказывает о рекламном режиссере, в которой знакомится с сумасшедшим сапожником, утверждающим, что он — Дон Кихот. Вместе они отправляются в путешествие, где правду не отличить от вымысла.

Режиссер: Терри Гиллиам

Главные герои: Адам Драйвер, Джонатан Прайс

Жанр: фэнтези, комедия, драма

Видео: YouTube / iVideos

4 октября. «Веном»

Том Харди пополнит состав звезд из вселенной «Марвел» – он станет журналистом Эдди Броком, который превращается в Венома.

Персонаж Харди еще ни разу не становился главным персонажем в кино, поэтому поклонники комиксов с нетерпением ждут фильм Флейшера, прославившегося картиной «Добро пожаловать в Zомбилэнд».

Режиссер: Рубен Флейшер

Главные герои: Том Харди, Мишель Уильямс, Вуди Харрельсон

Жанр: фантастика, боевик, триллер

Видео: YouTube / SonyPicturesRU

4 октября. «Звезда родилась»

Брэдли Купер решил попробовать свои силы в режиссерском кресле и переснял мюзикл «Звезда родилась» 1937 года. Фильм стал его дебютом в этом амплуа.

Картина будет важной и для Леди Гаги – это ее первая главная роль. Купер решил не отказываться от актерской карьеры, поэтому сыграет вместе с певицей.

«Звезда родилась» рассказывает о молодой певице Элли. Она становится популярной, исполняя кантри-музыку. Все песни, которые прозвучат в фильме, были записаны вживую, прямо на съемках. В некоторые сцены попали кадры с концерта Леди Гаги, который прошел в поддержку ее альбома «Joanne».

Режиссер: Брэдли Купер

Главные герои: Леди Гага, Брэдли Купер

Жанр: мюзикл, драма

Видео: YouTube / WBRussia

1 ноября. «Богемская рапсодия»

Фильм о группе Queen и ее лидере Фредди Меркьюри создается с 2010 года. Изначально фронтмена коллектива должен был сыграть комик Саша Барон Коэн, но спустя несколько лет вместо него выбрали Рами Малека, исполнителя главной роли в сериале «Мистер Робот».

Первым режиссером фильма был Брайан Сингер, известный по серии фильмов «Люди Икс». В конце декабря 2017 года его отстранили из-за постоянного отсутствия на съемочной площадке и конфликтом с Малеком.

«Богемскую рапсодию» закончил Декстер Флетчер, на счету которого роль в фильме «Карты, деньги, два ствола» и работа в качестве режиссера киноленты «Эдди "Орел"». Картина по большей части будет посвящена Меркьюри и его жизни, а не Queen в целом.

Режиссер: Брайан Сингер, Декстер Флетчер

Главные герои: Рами Малек, Гвилим Ли, Бен Харди, Джозеф Маццелло

Жанр: биография, драма

Видео: YouTube / 20th Century Fox Russia

15 ноября. «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

Осенью в прокат выйдет продолжение предыстории книг о Гарри Поттере – «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». В раскалывающемся на части волшебном мире любовь и верность проверяются на прочность, а конфликты разделяют даже настоящих друзей и членов семей.

Актерский состав в новой части пополнит Джуд Лоу. Британец сыграл молодого Альбуса Дамблдора, директора школы «Хогвартс».

Режиссер: Дэвид Йейтс

Главные герои: Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон, Дэн Фоглер

Жанр: фэнтези, приключения

Видео: YouTube / iVideos

22 ноября. «Человек на Луне»

Автор «Ла Ла Лэнда» Шазелл снова объединился с голливудской звездой Райаном Гослингом, чтобы покорить мир кинематографа. На этот раз – с помощью истории о первой высадке человека на Луну.

Гослинг сыграл американского астронавта Нила Армстронга. Сюжет фильма посвящен восьми годам перед миссией корабля «Апполон-11».

Каждый фильм Шазелла вызывал восторг у критиков и зрителей, поэтому новая картина – потенциальный кандидат на различные премии.

Режиссер: Дэмьен Шазелл

Главный герой: Райан Гослинг

Жанр: биография, драма

Видео: YouTube / Universal Pictures Russia

29 ноября. «Дом, который построил Джек»

После нашумевшей «Нимфоманки» и пятилетнего перерыва Ларс фон Триер вернулся с триллером «Дом, который построил Джек». В нем рассказывается о серийном убийце, который действовал на протяжении 12 лет в 1970-1980-х годах.

Зрители, увидевшие фильм на Каннском кинофестивале, отметили большое количество неоправданной жестокости на экране. Тем не менее публика аплодировала после завершения картины.

По словам фон Триера, фильм был вдохновлен президентом США Дональдом Трампом. «Фильм восхваляет идею того, что жизнь – злая и бессердечная штука. Это подтверждает недавнее воцарение homo trumpus, Крысиного короля», – сказал режиссер.

Режиссер: Ларс фон Триер

Главный герой: Мэтт Диллон

Жанр: триллер, драма, ужасы

Видео: YouTube / iVideos

29 ноября. «Суспирия»

Автор оскароносной картины «Зови меня своим именем» Лука Гуаданьино переснял культовый фильм ужасов Дарио Аржденто «Суспирия» 1977 года. Кинолента повествует о балерине, которая переезжает ради учебы в Берлин. В стенах знаменитой танцевальной академии она внезапно обнаруживает нечто зловещее и сверхъестественное. Вскоре девушка понимает, что станет следующей жертвой, если не успеет раскрыть тайну проклятия школы.

Главную роль в фильме исполнила Дакота Джонсон, звезда серии «50 оттенков». Вместе с ней в картине сыграли Хлоя Грейс Морец, Тильда Суинтон и другие знаменитости.

Саундтрек к ремейку «Суспирии» написал лидер группы Radiohead Том Йорк. По словам музыканта, при работе над треками он вышел из зоны комфорта, а источником вдохновения стали произведения Вангелиса из фильма «Бегущий по лезвию».

Режиссер: Лука Гуаданьино

Главные герои: Дакота Джонсон, Тильда Суинтон, Миа Гот

Жанр: триллер, ужасы, детектив

Видео: YouTube / iVideos