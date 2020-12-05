В Адмиралтейском районе наши боеприпасы времен ВОВ

Сегодня, в субботу, 5 декабря, незадолго до 12.00, в ходе земляных работ в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга на Парфеновской улице были обнаружены военные снаряды.

Сотрудники пресс-службы МЧС Петербурга сообщили, что у дома № 7 корпус 3 велись земляные работы, в ходе которых и показались два артиллерийских снаряда. Боеприпасы пролежали в земле со времен Великой Отечественной войны. Эксперты признали их неразорвавшимися и опасными, их вывезли на специализированный полигон для последюущего безопасного уничтожения.