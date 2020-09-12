В Шушарах обнаружены действующие боевые снаряды времен ВОВ

Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу 12 сентября сообщает о вывозе боевых снарядов времен Великой Отечественной войны с территории поселка Шушары Пушкинского района.

Ранее в Шушарах, на Сарицкой улице, во время проведения земляных работ 9 сентября, в среду, были обнаружены боеприпасы, сохранившиеся с сороковых годов двадцатого века.

Боеприпасы извлекли силами Западного военного округа.

Из-под земли извлекли семь гранат РГД и два артиллерийских снаряда времен ВОВ. И снаряды, и гранаты были взрывоопасны, и без помощи профессионалов было не обойтись. МЧС напоминает, что в случае ЧП необходимо обратиться по номеру телефона 01.