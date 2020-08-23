В Красногвардейском районе Петербурга найден боеприпас времен ВОВ

Субботним вечером 22 августа около дома № 11 по проспекту Маршала Блюхера был найден боевой артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Местные жители сообщили о находке полиции и на место оперативно прибыли сотрудники Отряда милиции особого назначения и Росгвардии.

Как сообщила 23 августа пресс-служба городского управления МЧС России, артснаряд находился вблизи жилых кварталов, на территории автомастерской. Сотрудники пресс-службы Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу сообщили, что найденный боеприпас был осмотрен специалистами и вывезен на полигон для дальнейшего уничтожения.

В ведомстве напомнили, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по номеру «01». Владельцам мобильных телефонов нужно набрать «112» или «101». Кроме того, в Главном управлении МЧС России по городу работает круглосуточный телефон горячей линии: 8(812) 299-99-99.