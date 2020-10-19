Жители 4 домов Московского района остались без воды, света и отопления на несколько часов

В воскресенье вечером, 18 октября, от жителей Московского района Петербурга стали поступать многочисленные жалобы об отсутствии воды, тепла и света в их домах на протяжении шести часов.

Необходимых ресурсов лишились жители жилого комплекса «Две столицы» в результате произошедшей коммунальной аварии. По информации, предоставленной дежурной службой Московского района, причина аварии заключалась в повреждении основных и резервных кабелей во время производства земельных работ. Нарушение электроснабжения зафиксировали в 4 домах. Сообщается, что авария на юге Петербурга была устранена.

На сайте управляющей компании было опубликовано объявление о том, что ремонтные работы планируют окончить ориентировочно в понедельник, 19 октября.