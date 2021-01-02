Теплоэнергетиков в Петербурге перевели на усиленный режим работы

На новогодних каникулах топливно-энергетический комплекс Петербурга перевели на усиленный режим работы. Теперь каждый день на дежурстве находятся 29 бригад. Сегодня, 2 января, одна из них выехала на вызов в Московский район. В ходе работ изношенный участок трубопровода был заменен на новый за оперативно короткие сроки. Эрик Кораблев, сменный мастер аварийно-восстановительной бригады ГУП ТЭК СПб, рассказал, что специалисты раскопали асфальт и демонтировали аварийный участок трубопровода. Отопление жильцам будет вновь подано через пару часов. На время проведения ремонтных работ жилищникам рекомендовали перевести жилое здание на резервное отопление.

При изменении температуры наружного воздуха производится регулирование температуры воды в трубопроводах, что приводит к повышению нагрузки. Таким образом, перевод оперативных бригад в режим повышенной готовности позволит обеспечить скорейшую ликвидацию возможных дефектов в случае аварий на теплосетях.