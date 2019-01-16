Одно из самых громких событий ушедшего 2018 года для Петербурга – завершение строительства «Лахта-центра». Хотя в адрес небоскреба до сих пор поступают критические замечания, здание введено в эксплуатацию и осенью будет готово к открытию. Более того, проект получил 82 балла из 100 по международной системе LEED, что говорит о высшем «платиновом» уровне экологической эффективности. Все страхи о рискованности подобного строительства были развеяны еще на этапе проектирования. Анализ снимков из космоса, гидролокация бокового обзора и эхолотирование с судна доказали, что геологическая и экологическая опасность в зоне строительства «Лахта-центра» отсутствует.

В настоящий момент внимание петербуржцев привлекает еще один масштабный проект – «Залив островов» от компании «Зингер Девелопмент». Девелопер планирует создать у «Лахта-центра» комплекса искусственных островов для размещения жилых домов, бизнес-центров и социокультурных объектов – всего около 200 га земель. Однако противники проекта, в частности, начальник «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Валерий Цепелев, утверждали, что возведение островов приведет к недопустимому подъему уровня воды в Невской губе.

Подобные исследования требуют сложных расчетов, которые управление не выполняло. Однако разработчики проекта обратились во «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б. Е. Веденеева» (ВНИИГ), который предоставил полный анализ влияния строительства данных искусственных земельных участков (ИЗУ) на акваторию залива. На подобном исследовании настаивал сам комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) еще год назад. С помощью компьютерного моделирования аварийных сценариев специалистами института установлено, что за счет сравнительно небольшой площади критического воздействия на уровень воды «Залив островов» не окажет.

«Проведенные в работе исследования показали, что, в силу своей небольшой площади (2 кв. км, что составляет 0,53% от огражденной КЗС акватории площадью 380 кв. км), создаваемый искусственный земельный участок не оказывает существенного влияния на подъем уровня воды в случае развития аварий и чрезвычайных ситуаций в Невской губе. Рассмотрение самого опасного и самого вероятного аварийных сценариев, изложенных в декларации безопасности КЗС, показало, что при наличии ИЗУ, подъем уровня воды незначительно отличается от такового без учета ИЗУ» – говорится в экспертном заключении ВНИИГ.

Стоит напомнить, что в ближайшие годы в Петербурге планируется появление 800-1000 гектаров новых земель за счет намывов, на фоне которых проект «Зингер Девелопмент» действительно не является самым масштабным. Так, «Морской фасад», полностью возводимый на искусственных землях, займет площадь в 2,5 раза больше, однако его строительство уже одобрено.

Также по данным ВНИИГ и согласно многолетним исследованиям, средний уровень воды в Ладожском озере снижается на несколько сантиметров в год. На него оказывают влияние различные антропогенные и природные факторы. Как указал председатель Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации «Зеленый Крест» Юрий Шевчук, именно строительство искусственных островов и создание новых русел рек и каналов может взять под контроль состояние акватории Невской губы.

«Любой проект строительства во внутренних водах проходит две стадии экспертизы – Главгосэкспертизу и государственную экологическую экспертизу. Все, что строится, отвечает всем нормативным требованиям. Если у экспертов возникают вопросы или замечания, они решаются в рабочем порядке», – подтвердила Алина Назарова, начальник отдела развития ООО «Эко-Экспресс-Сервис» – компании, занимающейся разработкой эколого-проектной документации уже более 20 лет. Поэтому опасения петербуржцев напрасны.

В то же время новые земли, крупные проекты, такие как «Лахта-центр» или «Залив островов» – это мощный толчок для развития города. Строительство новых деловых центров позволить разгрузить историческую часть города и создать новые точки притяжения, не нарушая сложившегося архитектурного ансамбля в центре города.