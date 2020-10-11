В аварии на Невском пострадала пассажирка такси

Утром в воскресенье, 11 октября, в центре Санкт-Петербурга произошло ДТП. На пересечении Невского проспекта с Садовой улицей в автомобиль в цветографии «Яндекс.Такси» на полной скорости врезался белый седан «Фольксваген Поло», водитель которого проигнорировал запрещающий сигнал светофора.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что в аварии пострадала 20-летняя пассажирка такси. Девушка самостоятельно вышла из автомобиля после столкновения, держась руками за голову, и вскоре после была госпитализирована в Городскую Мариинскую больницу с сотрясением мозга, ушибом носа, лба и колена.