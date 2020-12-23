Иномарка сбила людей на остановке у Гостиного двора

Водитель легкового автомобиля Hyundai не справился с управлением и на полной скорости протаранил остановку и людей на ней на Невском проспекте у Гостиного двора. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

По их словам, пострадала девочка и парень, об их состоянии данных нет.

Авария произошла вечером 22 декабря. На видео, опубликованном 78.ru, запечатлен момент с камер видеонаблюдения, на котором видно, как авто выезжает на тротуар, сбивает людей и еще метров 20-30 проезжает между деревьями возле Гостиного двора.

Одна из очевидцев отметила, что сама чуть не попала под машину, садясь в такси в метре от остановки в момент аварии.

Официальных данных об аварии пока не поступало.