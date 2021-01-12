Таксист сбил пешехода на Невском, мужчина ушел, не дождавшись медиков

Такси совершило наезд на переходившего Невский проспект мужчину. Как сообщили очевидцы в паблике «ДТП и ЧП», авария случилась 11 января, в понедельник, около 21 ч.

ЧП произошло у дома №115. 78.ru публикует видео с камер наблюдения в месте аварии. Переход нерегулируемый и пешеход, убедившись, что автомобилей поблизости нет, начал переход улицы. Однако внезапно появилась "Киа" и сбила мужчину.

Из-за инцидента на Невском скопилась пробка.

Между тем, сбитый мужчина самостоятельно поднялся и покинул место происшествия, не дождавшись медиков, пишет «Мегаполис». По данным очевидцев, на месте все же работали "скорая" и правоохранители.

Официальной информации об инциденте не поступало.