В Петербурге задержали угонщиков автомобилей

Автогонщики занимались преступной деятельностью в июле 2020 года. Их подозревают в хищении «Ленд Ровера» на Среднерогатской улице и хищении «Тайоты Ленд Крузер» на улице Добровольцев.

По информации, предоставленной Главным управлением МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, преступники были задержаны во среду, 30 октября. Ими оказались жители Всеволожского района Ленинградской области в возрасте 34 и 35 лет. В процессе обыска у подозреваемых обнаружили 11 автомобильных знаков, 41 комплект ключей от автомобилей, а также различные устройства, предназначенные для хищения транспорта и угон автомобилей и документы на иномарки.

По факту хищения автомобилей в отношении злоумышленников были возбуждены уголовные дела.