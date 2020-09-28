Муниципальный депутат Комарово был задержан полицией

В момент задержания, депутат муниципального образования поселок Комарово Игорь Шокин предпринимал попытки скрыться от сотрудников полиции в кустах. Однако, сотрудники правоохранительных органов задержали Шокина по подозрению в убийстве супруги.

По предварительным данным, жена Игоря Шокина получила несовместимые с жизнью травмы в результате избиения. Удары женщине были нанесены руками и ногами. В соответствии с информацией, поступившей от пресс-службы Следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, тело 61-летней женщины было найдено в частном доме в понедельник, 28 сентября. Раннее, существовала информация о том, что труп был обнаружен в квартире на улице Васильева.