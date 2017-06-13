В Петербурге завели уголовное дело о нападении на полицейского на Марсовом поле

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту избиения полицейского на Марсовом поле во время митинга 12 июня. По данным пресс-службы ГСУ СКР по Северной столице, разыскивается мужчина, ударивший полицейского кулаком по лицу.

В настоящий момент правоохранители ищут злоумышленника. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Во время несанкционированной антикоррупционной акции в Петербурге было задержано, по разным оценкам, от 500 до 900 человек. Среди них есть несовершеннолетние. Полиция также задержала фотографа Давида Френкеля, журналистку Ксению Морозову и депутата Заксобрания Максима Резника, которого позже отпустили.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 июня в Дзержинском суде Петербурга осудили одну из участниц акции протеста - Ангелину Высоцкую. Девушке назначили пять суток ареста и выписали штраф в размере 10 тыс. рублей.

По официальным данным, в акции сторонников Алексея Навального на Марсовом поле участвовали 3,5 тыс. человек. По оценкам «Санкт-Петербург.ру», к акции присоединились 7 тыс. человек.

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Часть лидеров оппозиционных движений были задержаны еще до начала акции. Так, из своей квартиры в отделение полиции была доставлена глава штаба Навального в Петербурге Полина Костылева. Кроме того, сотрудники полиции пришли домой к координатору «Открытой Росси» Андрею Пивоварову и координатору движения «Весна» Николаю Артеменко.