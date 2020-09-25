В Ленобласти напротив остановки обнаружили ногу человека

В одной из деревень Кингисеппском района Ленинградской области обнаружили останки человеческой ноги. Известно, что жуткая находка была обнаружена днем ранее, в четверг 24 сентября, напротив остановки автобуса.

При этом отмечается, что останки давние, то есть нога уже превратилась в скелет без мышц и кожи. Кому принадлежат останки неизвестно, а также непонятно как нога оказалась вблизи остановки общественного транспорта. Детали происшествия предстоит установить правоохранительным органам.

Напомним, накануне в Северной столице рыбак выловил мешок с человеческим бедром. Принадлежность останков также пока не установлена.