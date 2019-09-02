Замок Елисеевых в Белогорке: зачем его построили и как сюда добраться

Петербургские Альпы

В гатчинском районе Ленобласти на высоком берегу реки Оредеж находится один из архитектурных памятников, оставшихся от известной династии купцов Елисеевых. Ещё один прекрасный образец северного модерна был воздвигнут в начале XX века по повелению Александра Григорьевича, старшего внука родоначальника династии. Он построил этот сказочный каменный замок в лесной глуши для своей единственной дочери Елизаветы.

Согласно легенде, она болела туберкулёзом, и врачи рекомендовали ей уехать на лечение из Петербурга. Для этого Александр Григорьевич в 1897 году с торгов на аукционе приобрёл участок в деревне Белогорка. Микроклимат в округе считался целебным, и даже сравнивался столичными докторами с альпийскими курортами. Абсолютная высота этой области над морем составляет около ста метров, а воздух сто лет назад был намного чище городского из-за обилия растительности. Неслучайно Сиверский район тогда называли дачной столицей России, здесь поправляли своё здоровье многие именитые жители Петербурга. Так любимая дочь переехала с мужем в новую резиденцию, ставшую запоздалым подарком на свадьбу.

К началу XX века Александр Григорьевич отошёл от дел в семейном товариществе, где оставил всё на брата Григория. Сделал это купец, чтобы полностью посвятить себя банковскому делу. Он стал председателем правлений Санкт-Петербургского частного коммерческого, Санкт-Петербургского учетного и ссудного банков. За большие заслуги перед государством Александр Григорьевич был удостоен чина действительного статского советника и мог получить дворянский титул. Но как старший в династии, до конца своих дней он принципиально оставался купцом первой гильдии.

Фото: Instagram / @krtezik

Земельный вопрос

Павел I за свой короткий срок царствования успел в 1796 году раздать своим ближайшим сподвижникам много гатчинской земли. Например, он передал огромный надел земли на берегу реки Оредеж в пользование генералу Петру Малютину. Тот в скором времени успешно распродал часть подарка, один из которых достался предводителю дворянства Царскосельского уезда Францу Белю. Селение сменило название с «Горка» на «Беля Горка». С годами имя деревни обрусело и превратилось в современное Белогорка.

Бель построил на высоком правом берегу Оредежа деревянную усадьбу. Барский дом с немецкой педантичностью поставили у края берегового откоса, рядом сформировали парадный двор, разбили огороды, фруктовые сады, поставили теплицы, оранжереи и хранилища. Дом стоял до самой смерти владельца в 1833 году. Его наследники ничего не стали перестраивать, имение так и стояло, периодически меняя хозяев. После смерти последних наследников Франца Беля усадьба неоднократно переходила из рук в руки вплоть до покупки её Елисеевым в 1897 году.

Новыми владельцами усадьбы в Белогорке стала Елизавета Елисеева вместе с мужем Николаем Новинским. Он служил капитаном в лейб-гвардии Семёновского полка. Молодая семья сразу переехала из Петербурга в поместье, но, к несчастью, в 1903 году на 45 году жизни её супруг скончался. Уже в следующем году 34-летняя вдова вторично входит замуж за известного столичного врача Ивана Фомина.

Он был главным врачом в Биржевой барочной больнице, куда жертвовал отец Елизаветы. Интересно, что в тот момент Фомин был женат и имел двух детей. Семья Елисеевых была против свадьбы, но любовь, как видно из истории, победила. В семье Елисеевых-Фоминых родилось двое детей: сын Платон (1905), дочь Алла (1908).

С этого момента в Белогорке начались большие преобразования. Вначале на окраине большого парка была возведена каменная церковь в память о первом муже Елизаветы Александровны. Строительство велось с 1904 по 1906 годы по проекту её племянника архитектора Степана Овсянникова. Рядом с храмом был построен двухэтажный деревянный дом священника и здание двухклассного народного училища. А вдоль реки Оредеж наследница купеческого рода выстроила 23 просторные дачи, которые сдавались летом столичным гостям на выгодных условиях. Ещё появились кирпичный завод и гидроэлектростанция на реке Оредеж.

Фото: Instagram / @sanhod, @alenkakopylova

Строительство замка

К 1910 году династия Елисеевых уже отстроила свои фирменные магазины в Москве и Петербурге, довольные горожане жили в красивых доходных домах, принадлежащих купцам. Торговый дом Елисеевых был реорганизован в торговое товарищество «Братья Елисеевы». Бизнес процветал, а капитал множился.

Елисеевы оставили после себя богатое архитектурное наследие. И замок не исключение. Его построили всего за два года, с 1910 по 1912, по проекту петербургского архитектора Владимира Тавлинова. Хотя некоторое время авторство Белогорской усадьбы предписывали другу Елисеевых, зодчему Гавриилу Барановскому. В итоге получился причудливый замок. Со стороны подъездной аллеи он напоминает старинный русский терем с шатровыми крышами, башнями и переходами, а местные жители сразу дали ему название «Елисеевский замок». Ни один фасад дома не похож на другой.

Лицевой фасад замка состоит из прямых плоскостей стен, прорезанных небольшими щипцами. Вертикали цилиндрических эркеров перемежаются круглыми и гранёными башнями с разнообразными завершениями. Выходящий к реке фасаде выполнен из частей разной высоты, которые переходят одна в другую. Их беспокойный ритм усиливается многочисленными дымовыми трубами.

Фото: Instagram / @sixtakova

Ступенчатость и перепад высот здания издалека прекрасно гармонируют с террасами берега реки. Облицованные светлой керамической плиткой гладкие стеновые плоскости контрастно сочетаются с цоколем, сложенным из грубо отёсанных каменных блоков. Из натурального камня выполнены также портал главного входа, оконные проёмы и лестница со многими маршами со стороны реки. В доме было оборудовано всё самое необходимое – водопровод, канализация, вентиляция, отопление и электричество.

Перед домом, прямо от ворот усадьбы, был разбит небольшой парк с двумя аллеями стриженных лип. Деревья липовых аллей посажены удивительным способом – кроной вниз. В эпоху модерна так формировали футуристичный вид аллеи. У саженцев обрезали корни и ветки и сажали их кроной в землю. Ветки превращалась в корни, и таким образом возникала корневая мочка, которая давала форму взрыва. У лиственных при такой посадке выживает только один из 50 саженцев, поэтому создание парка требовало громадных усилий.

Национализация

Имение было передано в собственность Советской власти сразу в 1917 году. Елизавета Фомина скончалась в том же году, а вскоре умер и её муж – Иван Яковлевич. В усадьбе была организована сельскохозяйственная коммуна, которую возглавил бывший сторож имения Михаил Старков. В 1919 году коммуна была преобразована в совхоз, а в 1925 году реорганизована в Ленинградскую областную сельскохозяйственную станцию, ставшую последствии Северо-Западным научно-исследовательским институтом «Белогорка».

C 1 сентября 1941 года по 31 декабря 1943 года замок Елисеевых попал в фашистскую оккупацию. В доме размещался штаб разведки 18-й немецкой армии. Весь деревянный интерьер усадьбы погиб от пожара, который спровоцировали отступающие захватчики в 1944 году.

Фото: Instagram / @sixtakova

Уже в 1948 году дом в Белогорке был восстановлен научно-исследовательским институтом и до 90-х годов находился под его охраной. Тогда внутри усадьбы располагались администрация организации, лаборатории и склад. Многие творческие личности во времена СССР интересовались красивой и необычной усадьбой Елисеевых. Так, Иосиф Бродский последнее лето в России провёл в Белогорке, где работал на опытных полях института. С концом советской власти НИИ стало никому не нужным и практически прекратило деятельность, а покинутый замок превращался в декорации к фильмам ужасов. Чем, кстати, и пользовались режиссёры-энтузиасты в девяностые.

В 2009 году усадьба была приватизирована частным лицом. Вокруг соорудили забор, начали привозить стройматериалы, откачали воду из подвалов и восстановили кровлю. Ходили слухи о том, что новый владелец собирается использовать здание под дом отдыха. Но в итоге реставрацию остановили из-за разногласий с районной администрацией по поводу смены статуса земли под замком.

Как добраться

Приехать сюда несложно. С Балтийского вокзала ходит электричка в сторону Луги. Лучше всего отправиться в 10:15 и ехать до станции Сиверская. Прибытие в 11:42, а в 11:45 с остановки отправляется автобус на Белогорку. Обычно водитель ждёт всех пассажиров с поезда. На автобусе до посёлка 15 минут езды или четыре километра, которые в тёплую погоду можно пройти пешком.

На машине нужно ехать по шоссе в сторону Пскова до посёлка Выра. После повернуть по направлению к Сиверскому, а затем проехать чуть дальше к Белогорке. Время в пути в районе полутора часов.