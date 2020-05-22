The Moscow Post: Макаров может получать миллиардные «откаты» от девелоперов за смену категории земель для строительства

Петербург нуждается в отстранении от должности спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова и новых реформах, считают журналисты издания The Moscow Post, которые провели собственное расследование. По их мнению, изменения в строительном секторе экономики помогут создать благополучный инвестиционный климат и привлечь новых предпринимателей, за счёт этого бюджет получит приток средств.

Северная столица – выгодный для вложений регион. Город имеет выход к морю, развитую транспортно-транзитную инфраструктуру и более 5 млн жителей, что делает его привлекательным для бизнесменов. Также власти дополнительно привлекают предпринимателей, создавая им выгодные условия для бизнеса.

Несмотря на перечисленные условия, девелоперы не торопятся вкладывать деньги, пишет The Moscow Post. По данным телеканала «Санкт-Петербург», за первые 7 месяцев 2019 года объём инвестиций в недвижимость упал в 2,3 раза – с 360 до 154 млн долларов. Снижение интереса бизнесменов объясняют бюрократическими сложностями. О проблеме работы предпринимателей с государственными органами говорится и в исследовании АНО «ИКЦ «Бизнес-Тезаурус». Эксперты считают, что административное давление – серьёзная угроза для инвестиционного климата.

Создаются искусственные препятствия для бизнеса, приходят к выводу в The Moscow Post. Определённая группа политиков и чиновников делает это для того, чтобы вымогать деньги у инвесторов. Главой этой группы многие называют спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. Сотрудники «Первого Антикоррупционного СМИ» утверждали, что Макаров мог быть причастен к задержке строительства трамвайной сети для «Чижика».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Петербурга Александр Абросимов заявлял о проблемах при получении земельных участков. Российский президент Владимир Путин также неоднократно напоминал о необходимости борьбы с коррупцией.

«Берут земли за копейки как земли сельхозназначения, потом в течение нескольких лет ничего не делают, потом чиновники какие-то подписывают необходимые бумажки и переводят из земель сельхозназначения в земли поселений для строительства», – утверждал глава государства.

На условиях анонимности The Moscow Post о ситуации в Петербурге рассказал человек, приближенный к госструктурам и занимающийся работой с инвестициями в сфере строительства. Он назвал нюансы ведения дел в городе на Неве. По его словам, сложность заключается в этапах реализации строительного проекта. Сообщается, что таких этапов пять, а весь цикл процедур занимает примерно 10-11 лет.

По словам источника, главной проблемой для реализации строительного объекта остаётся Вячеслав Макаров. Если девелопер попадает в зону компетенции городского парламента или на территорию спикера – в Петроградский район – проблем не избежать.

«На любом этапе могут возникнуть проблемы. Могут не выдать разрешение на строительство, зафиксировать нарушения правил землепользования. Это локальные трудности, решаемые в разумные сроки. Но есть ситуации, когда весь проект оказывается на грани срыва или вовсе завершается, несмотря на вложенные деньги. Срок внесения изменений градостроительного планирования может занимать от трёх до пяти лет. За это время земельный участок, который был выделен для строительства, может сменить категорию земли или вид разрешенного использования (ВРИ). Например, сельскохозяйственные земли переведут в земли насеёенных пунктов или в «земли для промышленности», и наоборот. Или земли вовсе включат в список ЗНОП. В таком случае происходит смена целевого использования, предполагающая запрет на возведение и эксплуатацию определенных объектов. Смена категории происходит без уведомления собственника и без уёета имеющихся проектов строительства или планов девелопинга территории», – рассказал собеседник издания.

The Moscow Post также пишет, что в Петербурге много примеров, когда смена категории земельного участка доставляла бизнесменам проблемы: суд «Аккумуляторной компании «Ригель», остановка строительства «Торгово-делового центра «Василеостровский» и конфликт ГК «Бронка Групп» по объекту на Большой Разночинной.

Источник утверждает, что мошенники используют схему, позволяющую им зарабатывать миллиарды рублей. За бесценок покупается участок земли сельскохозяйственного назначения, затем категория этой земли меняется, а на финише эти же территории продаются за более крупную сумму.

Подобную схему использует Макаров и его окружение, говорится в специальном расследовании. Для изменения статуса земли требуется внесение изменений в Генплан. Их одобряет или не одобряет ЗакС. Источник заявил, что «откат» в таком случае составляет 25-30% от увеличения цены на землю.

Возможное мошенничество Вячеслава Макарова негативно отражается не только на инвестиционном климате Северной столицы, но и на бюджете города, пришли к выводу в The Moscow Post. Журналисты считают, что деньги идут в карманы бандитов, а не в казну. Для того, чтобы урегулировать этот вопрос, необходимо внести изменения в законодательство. Перевод земель из одной категорий в другую должен быть максимально прозрачным и открытым. Что касается 25-30%, то они могут пойти в бюджет в качестве пошлины.

«Денежный поток будет не только выводить систему на самообеспечение, но и позволит «львиную долю» денег перенаправить для строительства школ, детских садов, больниц. Но такое вряд ли когда-то произойдет, так как кормушку просто так отобрать не дадут», – резюмировал источник.

Городские СМИ не раз писали о коррупции в сфере петербургского строительства. Во многих материалах фигурировал Вячеслав Макаров, именуемый в определенных кругах «петербургским спрутом». Внимание к себе парламентарий привлёк еще в 2015 году. Тогда Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, иноагент) опубликовал материал о «муниципальном клане» Макарова в Петроградском районе. Выяснилось, что он рассадил знакомых и родственников в муниципалитеты и государственные компании, чтобы зарабатывать на государственных контрактах.

Есть информация, что Вячеслав Макаров неравнодушно относится к сфере строительства в Северной столице. По данным СМИ, родственникам спикера ЗакСа и его приближенным принадлежит целая строительная сеть, занимающаяся возведением домов в Петербурге («Петрострой», «Универсал», «Союз Инвест Девелопмент», «Фортуна», «Еврострой-М» и многие другие).

Как заявили источники The Moscow Post в комитете по земельным ресурсам и землеустройству, петербургский политик использует должностные полномочия в личных целях. Макаров создает искусственные препятствия для девелоперов, чтобы получать от них деньги. С определённой группой представителей крупного бизнеса у спикера петербургского ЗакСа сложились доверительные отношения. Новым игрокам на строительном рынке Петербурга сложнее.

Причастность Вячеслава Макарова к коррупционным схемам подтвердил источник в одной из российских девелоперских компаний. Опираясь на анализ застройки последних пяти лет, он заявил, что Макаров может иметь отношение минимум к 30 сделкам в год.

Инвестор рассчитал примерный доход спикера петербургского парламента на примере участка «Ш-3» в Петродворцовом районе. Эти территории попали в список предложений по изменению Генплана. Указано, что смена категории земли возможна только в случае принятия соответствующего решения депутатами ЗакСа.

«Участок имеет общую площадь в 91 гектар. Сейчас его кадастровая стоимость низкая – всего 0,00008 тыс. рублей за квадратный метр. Аналогичный участок поблизости, но с возможностью постройки многоквартирной жилой застройки, оценен в кадастре за 4,61 тыс. рублей за квадратный метр. Если депутаты примут закон и посчитают, что зона ЗНОП на территории «Ш-3» больше таковой не является, то его стоимость возрастет в несколько десятков тысяч раз и составит свыше 4,2 млрд рублей», – рассказал респондента The Moscow Post.

По словам бизнесмена, структура Макарова зарабатывает примерно 1-1,3 млрд рублей с каждой подобной сделки. По его мнению, всего на операциях с землёй петербургский политик и его приближенные зарабатывают до 39 млрд рублей в год. Он считает, что 30% от этой суммы идут на оплату лояльных Макарову депутатов в ЗакСе. В итоге в год спикер, а также связанные с ним чиновники и структуры зарабатывают на махинациях 27,3 миллиарда рублей.

Вячеславу Макарову недолго осталось занимать пост главы петербургского парламента, делают прогноз в The Moscow Post. До следующих выборов в ЗакС осталось меньше года. Не так давно задержали экс-депутата ГД РФ Дениса Волчека. Его считали «кошельком» спикера петербургского парламента. По мнению The Moscow Post, оставшееся время до старта избирательных кампаний в парламент Петербурга, депутат проведет с пользой для себя – постарается увести как можно больше денег, пока есть властные полномочия.