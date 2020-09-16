В Петербурге судам угрожают минированием и ритуалами вуду

Районные суды Санкт-Петербурга в очередной раз обещают взорвать неизвестные злоумышленники.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщает, что несколько районных судов получили по почте 16 сентября, в среду, сообщения о минировании зданий от неустановленных лиц. Преступники "заминировали" Смольнинский и Петродворцоый районные суды, а также вагоны метрополитена на красной и оранжевой ветках.

"Заминированные" районные суды были эвакуированы.

Анонимные злоумышленники не ограничились угрозами взрыва. Также в письмах они пообещали проводить некие ритуалы вуду, пока им не вернут якобы украденные 120 биткоинов.