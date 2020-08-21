Новые минирования: в пятницу это снова суды и торговые сети

Очередное сообщение с угрозой взрыва получили в судебной системе Петербурга в пятницу днем. Также сообщается о "минировании" магазинов крупных торговых сетей ("Ашан", "Пятерочка", "Перекресток", "Магнит" и др.), сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Проводится эвакуация Смольнинского районного суда, куда также пришло сообщение с угрозой.

В Петербурге происходит настоящая "лавина" сообщений о минированиях от злоумышленников на протяжении последних недель. Так, накануне снова проверяли аэропорт Пулково,. Ранее осмотрели вокзалы и офисы Сбербанка, магазины и аптеки, больницы и суды. Кое-где проводилась эвакуация, где-то осмотры были проведены в присутствии посетителей и работников. На прошлой неделе сообщали и бомбе в вагонах метро, проводились проверки. Все сообщения оказывались ложными.

Массовые эвакуации судов и ТЦ также пережили несколько городов Северо-Запада: в Вологде, Великом Новгороде, Мурманске, Калининградской области минирования также оказались неправдой.