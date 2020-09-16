Петербуржца посадили на три года за ложное минирование

Московский районный суд вынес приговор жителю Санкт-Петербурга, обвиняемому в сообщении заведомо ложной информации о минировании.

Мужчина совершил преступление из хулиганских побуждений в своей квартире на Московском проспекте. Он позвонил по телефону "112", чтобы сообщить, что якобы собирается устроить взрыв на станции метро "Московская". Преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина признал свою вину частично. По его словам, он действительно сделал звонок, но не планировал заминировать станцию. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за аналогичное нарушение. В связи с этим суд приговорил его к трем годам колонии-поселения.