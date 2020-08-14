Лжеминеры не унимаются: в пятницу эвакуировали три ТЦ

Письма с информацией о минировании поступили в адрес трех крупных торговых комплексов. Это «Сити Молл» на Коломяжском проспекте и «Французский бульвар» на бульваре Новаторов.

О третьем ТЦ не сообщается.

Посетителей и персонал эвакуировали.

На этой неделе сообщалось, что письма с угрозами получили в целом ряде петербургских судов. Также бомбу искали в метро.

Лжеминеры обращали внимание и на сеть магазинов "Пятерочка", утверждая, что заминированы все торговые точки сети.