В Ленобласти разбился хирург Мариинской больницы

Сегодня, 13 сентября, стало известно, что во Всеволожском районе Ленинградской области разбился на квадроцикле 34-летний хирург Мариинской больницы. Мужчина отдыхал в субботу загородом и катался на болотоходе CF-MOTO.

Отдыхая в садоводстве «Ягодка-1», доктор поехал по дороге вместе с пассажиром на болотоходе, однако на Т-образном перекрёстке он не справился с управлением и съехал в кювет, а затем ударился об забор.

От полученных травм хирург погиб, а его 27-летний пассажир получил травмы средней тяжести и был госпитализирован.

Пресс-служба Мариинской больницы сообщила, что врач приехал к ним из Туркменистана. Известно, что профессиональный стаж у хирурга был более девяти лет.