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Картина дня: крупное ДТП в центре Петербурга, эвакуация Эрмитажа и пожар в Парголово

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© Фото: «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте»

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Кто пострадал в ДТП и что горело в Выборгском районе.

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стала авария на углу набережной Фонтанки и Невского проспекта. Первыми об этом писали АиФ (17:40) и ДП (17:50).

Авария произошла около 16:45. На перекрестке Фонтанки и Невского столкнулись два легковых автомобиля.  «В результате ДТП один из автомобилей заехал на пешеходную зону и совершил наезд на пешеходов», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Травмы получили не менее шести человек, в том числе водитель одного из авто и пассажир. В Мариинской больнице рассказали о трех доставленных пешеходах, пишет «Фонтанка». Пострадала семейная пара. Мужчину от удара выбросило в Фонтанку. Его спасли с помощью экипажа прогулочного катера. Женщина осталась на тротуаре. «Их состояние оценивается как средней тяжести вреда здоровью», – сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Мариинскую больницу. Третий пациент – турист из Германии. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина написала у себя в Twitter: «В Мариинскую больницу доставлены: мужчина в тяжелом состоянии, гражданка Эстонии и гражданин Германии в средней тяжести. В Джанелидзе: мужчина и женщина в средней тяжести. В Раухфуса: ребенок средней степени тяжести».

По предварительным данным, BMW на скорости около 120 км в час выехал на перекресток Фонтанки и Невского на красный свет. Зацепившись за двигавшийся в поперечном направлении «Пежо», BMW вылетел на тротуар и врезался в пешеходов.

Второй новостью, по данным «Монитора», стала эвакуация Эрмитажа из-за сообщения об угрозе теракта. Оперативнее всех об этом сообщили «Невские новости» (11:00), ДП (11:15) и «Фонтанка» (11:20).  

«В Эрмитаже было получено сообщение об угрозе теракта. В связи с этим проводится эвакуация посетителей. Здания музейного комплекса закрыты на вход», – сообщается на странице музея во «ВКонтакте». В Эрмитаже в среду, 18 апреля, день бесплатного посещения.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стал крупный пожар в Парголово. Оперативнее всех об этом сообщили «Невские новости» (16:20) и «Фонтанка» (16:50).

В пресс-службе МЧС по городу рассказали, что на улице Первого Мая на площади 300 кв. м горели сараи. Сведения о пострадавших не поступали. На месте пожара работали 12 единиц техники.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», Regnum и ДП.

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