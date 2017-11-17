В Петербурге "Яндекс.Такси" 20 минут плавало по Мойке с пассажиром. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"Ничего необычного, просто машина "Яндекс.Такси" плывет по Мойке напротив Марсова поля. Двое в машине, пострадавших нет. Чудеса! Машина плыла 20 минут, только потом начав тонуть", - рассказали очевидцы.

Фото: vk.com/spb_today

По их словам, два человека, водитель и пассажир, кричали из окна, что не умеют плавать. Прохожие пытались кинуть им трос, однако его длины не хватило, так как машина была слишком далеко от берега.

"У парней то ли не закрывались окна, то ли они их сами не закрывали. В итоге, когда через окна уже начало заливать, парни открыли заднюю дверь, машина резко начала тонуть. Парней вытащили в последние секунды спасатели на лодке", - описывают ситуацию в группе.

По данным ГИБДД, инцидент произошел сегодня ночью, 17 ноября, в 00:50. Предположительно, водитель на перекрестке набережной реки Мойки и Лебяжьей канавки не справился с управлением и наехал на металлическую ограду, машина упала в Лебяжью канавку.

Водитель и пассажир получили переохлаждение легкой степени и были доставлены в Мариинскую больницу. По факту аварии проводится проверка.

Фото: vk.com/spb_today