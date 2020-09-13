В Санкт-Петербурге задержали самозванку, ограбившую знакомую

Неприятная история произошла в Калининском районе Санкт-Петербурга. 11 сентября в пятницу в полиции был получен сигнал от женщины 75 лет, которая поведала историю о том, что на проспекте Культуры она еще 3 сентября встретилась со знакомой, представившейся ей как «Наталья». Встреча получилась очень агрессивной, почти сразу после приветствия, со стороны «Натальи» последовало нападение на собеседницу, с применением грубой физической силы. Самозванка отобрала сумку с деньгами и драгоценности, после чего бегом скрылась в неизвестном направлении, по сообщению ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемая была найдена сотрудниками правопорядка и задержана у одного из домов также на проспекте Культуры в четверг 10 сентября. Пенсионерке «Наталье» 77 лет и она уже ранее была привлечена за преступления.

По факту грабежа было возбуждено уголовное дело, а подозреваемая оказалась под подпиской о невыезде.