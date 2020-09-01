Петербуржцу порвали ухо в ходе ограбления

31 августа житель Петербурга пришел с завялением в полицейский участок. По словам потерпевшего, несколько дней назад на него было совершено нападение неизвестным мужчиной на Российском проспекте Невского района. Злоумышленник избил его и отобрал 70 тысяч рублей.

В результате происшествия пострадавший был госпитализирован в медучреждение с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом челюсти и рваной раной уха. На данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемого мужчину кавказской внешности.

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.