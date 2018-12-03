Петербургский салон МТС ограбили дважды за десять минут

В Калининском районе Петербурга два салона связи ограбили за один вечер. В обоих случаях неизвестный действовал в одиночку. Не исключено, что это был один и тот же человек.

Около 20:30 2 декабря в салон МТС на проспекте Науки зашел неизвестный, схватил с открытой демонстрационной витрины смартфон и убежал. Через 10 минут он появился в магазин снова, взял еще один гаджет с витрины, а затем скрылся.

В промежутке между двумя кражами в салоне нажали тревожную кнопку, но когда группа задержания приехала, задерживать было уже некого.

В 21:45 того же дня грабитель пришел в салон «Связной» на Пискаревском проспекте. В этом случае неизвестный был в медицинской маске. Он рукой разбил стеклянную витрину, после чего совершил хищение 4 смартфонов и скрылся с места происшествия на автомобиле.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.