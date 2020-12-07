Петербуржец сломал руку 14-летнему обидчику сына

Петербургские СМИ публикуют видео конфликта с применением физического насилия к ребенку, который произошел 6 декабря на детской площадке. В распоряжении 78.ru появилось видео с места происшествия.

Инцидент произошел во дворе дома №70 на проспекте Просвещения. На кадрах видно, как начинается потасовка между подростками. Отец одного из детей решил вмешаться в ситуацию - он бросил на землю обидчика своего сына и дальше наблюдал, как мальчик добивает ногами лежачего.

Ребенок оказался в больнице.

По факту случившегося проводится проверка.