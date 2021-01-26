Раненный ножом солист Мариинского называет постродовую депрессию возможной причиной нападения супруги

Павел Шмулевич, солист оперы Мариинского театра, рассказал подробности злополучного вечера с супругой. Известно, что после того, как уложили детей, супруги сели ужинать и выпили пива. Вскоре началась ссора на почве ревности и жена начала драться.

Солист закрылся в комнате, а его супруга вызвала полицию и пыталась обвинить мужа в избиении. Однако полиция уехала. Супруг решил успокоить жену, но у нее снова началась истерика.

«Неожиданно вдруг она схватилась за нож, налетела на меня. Порезала со спины, потом воткнула нож мне в руку. Я вырвал его и ушёл в комнату. Жена опять вызвала полицию и позвонила моему отцу», — рассказывает подробности Павел.