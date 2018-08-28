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В Петербурге школьного учителя избила толпа подростков, исповедующих А.У.Е.

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© Фото: Владимир Астапкович / РИА «Новости»

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Мужчину госпитализировали с двумя переломами челюсти.

В Таврическом саду толпа подростков, исповедующих А.У.Е. (арестантский уклад един, – прим. ред.) избила 24-летнего школьного учителя и его товарища, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на полицию. Молодые люди и две девушки сидели на скамейке, когда к ним подошла большая компания – около 15-20 человек.

Подростки начали трогать личные вещи учителя, спрашивать «Че сидим», а затем жестоко избили. Предподавателя госпитализировали с двумя переломами челюсти, его товарищ был доставлен в больницу с переломом носа.

Очевидцы сообщают, что незадолго до инцидента злоумышленники крушили урны и ларьки в районе станции метро «Чернышевская». По предварительным данным, они ответственны за избиение пожилой женщины на остановке.

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По факту нападения на учителя и его друга было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Правоохранители задержали двух вероятных участников драки, однако после опроса отпустили.

В последние годы движение А.У.Е. стало «настоящей идеологией» среди подростков, склонных к криминалу. Ее используют в качестве возгласа–приветствия, для идентификации «свой-чужой», при нападениях на граждан.

Члены подобных преступных объединений обычно устанавливают в учебных заведениях свои порядки – вымогательствами и угрозами собирают с детей деньги в воровской общак, а отказывающихся сдавать деньги делают «опущенными» (подвергают физическому или сексуальному насилию – прим. ред.).

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