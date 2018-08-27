Пациенты наркологической клиники «Трезвость» во Всеволожске напали на персонал и сбежали из-за издевательств и избиений

Из наркологической клиники «Трезвость» во Всеволожске сбежали около 20 пациентов. Об этом «Санкт-Петербург.ру» рассказал один из пациентов клиники на условиях анонимности. Вечером 25 августа группа реабилитантов напала на персонал больницы во время ужина: пациенты избили и связали сотрудников, забрали из сейфа деньги и документы, после чего отправились в сторону станции метро «Купчино». Далее беглецы планировали снять квартиру и записать видеообращение с жалобой на условия содержания и жестокость персонала.

«Я в тапках бежал по лесу от Всеволожска до Кудрово. Не взял с собой никаких вещей, был в шортах. Хорошо, что с собой была теплая кофта, и какой-то парень подарил мне спортивные штаны. Потом другой парень подкинул меня до Дыбенко и дал деньги на жетон», – рассказал нам один из беглецов.

По словам пациента, в «Трезвости» оказывали на родственников больных давление, чтобы те продлевали договор с клиникой. Пациентов ограничивали в общении с родными, позволяли сделать не более одного звонка в месяц.

«Консультанты выносили любые личные проблемы на групповое обсуждение, даже не думая о конфиденциальности. Персонал ставил нам страшные фильмы, противоречащие моим религиозным и моральным принципам, а я пытался не слушать и не смотреть. Если это замечали врачи, жестоко наказать могли всю группу. Это вызывало ненависть, усложняло и так накаленную обстановку», – рассказал «Санкт-Петербург.ру» один из пациентов.

Консультанты «Трезвости» наказывали провинившихся, заставляя других пациентов их игнорировать. «Одну девушку объявили «зеркальной», это значит, что с ней нельзя было разговаривать. Те, кто заговорил, оставались без сладкого на выходные. Ее заставляли по 3000 раз писать одно и то же слово час после отбоя и час перед подъемом. Девушка спала по пять часов в сутки и не понимала, что с ней происходит», – отметил один из сбежавших пациентов.

Несколько мужчин пожаловались на избиения и издевательства. По словам источника, больным не оказывали необходимую медицинскую помощь. В данный момент беглецам, которые вышли на связь с клиникой, угрожают уголовным делом в случае, если они не вернутся в реабилитационный центр.

В «Трезвости» отказались прокомментировать факт побега. Представитель реабилитационного центра заявил, что «такое могло произойти и не в нашей клинике».

На сайте учреждения клиентам обещают «реабилитацию в условиях четырехзвездочного пансионата», «баню вип-уровня», а также заявляют, что эффективность лечения алкоголизма в «Трезвости» – 99%.