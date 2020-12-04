На Невском проспекте погасли фонари

Очевидцы заметили, что вечером в пятницу на центральных улицах Санкт-Петербурга выключилось уличное освещение. Так, не было света на Невском проспекте, на Большой Морской улице, на набережной Мойки.

Газета "Метро" пишет, что в "Ленсвете" сообщили о подготовке к мероприятию на Дворцовой площади. В организации принесли извинения и пообещали скорое включение фонарей.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в нашем городе в ближайшее время не будет никаких массовых мероприятий в связи с коронавирусом. Новогодние гуляния отменили, за исключением рожденственской ярмарки на Манежной площади. Бизнес-сообщество обратилось к губернатору с просьбой ослабить ограничения и разрешить ресторанам и клубам работать в новогоднюю ночь, либо компенсировать убытки из-за закрытия с 30 декабря по 3 января.