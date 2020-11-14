Молодые петербурженки устроили драку в метро

В метрополитене Петербурга подрались две пассажирки. Инцидент засняли и выложили в сеть, в частности, его разместили 78.ru в своем Telegram-канале

Девушки что-то не поделили между собой, и в вагоне метро началась драка. Они таскали друг друга за волосы и дрались не на шутку. В итоге оппонентки оказались на полу и их пришлось разнимать сотрудникам метрополитена и пассажирам.

Конфликт произошел на станции подземки «Лесная».

"Известия" отмечают, что в конфликт также вмешался молодой человек. В причинах случившегося разбираются правоохранители. Молодого человека и двух девушек забрали с платформы для установления обстоятельств происшествия.