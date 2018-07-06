В рассыпающемся доме на Зверинской улице провалился пол

Жители дома 20 на Зверинской улице рассказали, что в потрескавшемся доме провалился пол первого этажа, сообщает «Фонтанка.ру». По словам пострадавших, им дали время, чтобы собрать вещи и документы.

Что касается трещин на 3 и 4 этажах здания, то они были видны уже давно. Одна из жительниц рассказала, что у нее в полу ванной с 2011 года зияла дыра. Потом появилась дыра в потолке, куда можно было просунуть руку.

Жилец третьего этажа Наталья сообщила, что в октября прошлого года по решению суда на три месяца были выселены две квартиры. ЖКС предоставил право ремонтировать помещения фонду капитального ремонта только в феврале. Тогда в квартирах убрали перегородки, а подрядчики менялись, словно перчатки.

Решение о том, жильцов каких квартир можно вернуть в дом будет принято после шести часов вечера.

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Информация о аварийном здании, рассыпающемся на глазах, поступила в МЧС 6 июля в 10:25. В ведомстве считают, что причиной разрушения дома стали ремонтные работы. Для того, чтобы здание окончательно не рухнуло, спасатели и специалисты Жилкомсервиса №2 установили двадцать распорок.

Дом 20 по Зверинской улице был построен в 1911 году архитектором Яковом Гевирцем. Квартиры предназначались для сдачи в аренду. Помимо доходного дома на Зверинской, знаковыми работами Гевирца считаются доходный дом акционерного общества «Строитель» на Большой Монетной улице и дом отпевания и омовения на Преображенском еврейском кладбище.

Ранее, в середине мая, большая трещина образовалась в доме 8-4 по Пулковской улице. По словам жильцов, в случившемся виновата соседняя стройка. Специалисты считают, что трещина в здании возникла из-за перепада температур.

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