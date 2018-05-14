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Жители Пулковской улицы обвинили «ЛенспецСМУ» в трещине на жилом доме

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© Фото: megapolisonline.ru
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    На одном из домов появилась большая трещина, которую специалисты объяснили перепадом температур. Горожане считают, что в этом виновата соседняя стройка.

    Жители дома №8, корпус 4, по Пулковской улице сообщили, что на фасаде здания появилась трещина на четвертом этаже. Об этом они рассказали в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

    Очевидцы заявили, что на место происшествия вечером 13 мая прибыли сотрудники полиции и МЧС. Специалисты провели осмотр здания 2009 года постройки. По их версии, трещина возникла из-за перепада температуры.

    Местные жители придерживаются другой версии. Они заявили, что из-за стройки по соседству в доме постоянно чувствуется вибрация, а 13 мая люди почувствовали ощутимый толчок.

    Петербуржцы винят в происходящем строительство «Дома на Космонавтов», который расположен на территории между проспектом Космонавтов, а также улицами Пулковская, Орджоникидзе и Звездная. Его возводит компания «ЛенспецСМУ», объект планируют сдать в 2020 году.

    Горожане требуют остановить строительство дома до тех пор, пока не будет заключения о том, что он не влияет на дом №8, корпус 4, по Пулковской улице.

    «Почему бы не прекратить работу до выяснения причин появления трещин в домах?» – написали градозащитники в социальных сетях.

    У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

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