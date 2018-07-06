Дом на Зверинской улице едва не развалился из-за ремонта, жильцов эвакуировали

Несущие стены дома 20 по Зверинской улице пошли трещинами из-за проводимого ремонта, сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на источник в МЧС.

Спасатели эвакуировали 25 жильцов, в администрации Петроградского района отказались рассказывать о степени опасности разрушений.

Трещины появились на втором и третьем этажах здания около половины одиннадцатого 6 июля. Чтобы дом не обрушился, сотрудники МЧС вместе со специалистами Государственного учреждения жилищного агентства установили 20 распорок.

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Дом 20 по Зверинской улице был построен в 1911 году архитектором Яковом Гевирцем. Квартиры предназначались для сдачи в аренду. Помимо доходного дома на Зверинской, знаковыми работами Гевирца считаются доходный дом акционерного общества «Строитель» на Большой Монетной улице и дом отпевания и омовения на Преображенском еврейском кладбище.

Ранее, в середине мая, большая трещина образовалась в доме 8-4 по Пулковской улице. По словам жильцов, в случившемся виновата соседняя стройка. Специалисты считают, что трещина в здании возникла из-за перепада температур.

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