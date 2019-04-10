«Миссия невыполнима»: как бездомные пытались украсть скульптуру из Русского музея

В Петербурге двое бездомных мужчин стали героями детективного сериала. В первой серии СМИ обвинили их в краже ценного музейного экспоната. По сообщениям, «воры» использовали веревку, чтобы спуститься к скульптуре, и крюк, чтобы ее зацепить.

Во второй серии раскрылись подробности: мужчины утверждают, что не хотели ничего воровать – их интересовали монеты, которые туристы бросают на удачу.

Что произошло

Около 10:00 в среду, 10 апреля, в СМИ начали появляться сообщения о том, что из Русского музея двое неизвестных пытались вынести скульптуру солдата. Для этого они использовали веревку и крюк.

ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Валерия Грибакина писал: «Накануне сотрудник ВОЗХ (военизированной охраны), который находился на посту охраны Михайловского замка, увидел, что двое неизвестных пытаются спуститься по веревке с моста через окружающий замок ров, где имеются ниши, в которых установлены скульптуры. На место происшествия были вызваны сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии».

Сотрудники Росгвардии в свою очередь вызвали наряд вневедомственной охраны. Злоумышленников задержали, когда один из них, спустившись к воде по веревке, пытался зацепить крюком скульптуру, а второй его страховал.

По данным РИА «Новости», неизвестными оказались двое бездомных мужчин 1983 и 1986 годов рождения. Их доставили в отдел полиции, где опросили и отпустили под подписку.

«В настоящее время мужчины доставлены в полицию. В отношении сотрудников управления вневедомственной охраны Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, которые предотвратили кражу, будет рассматриваться вопрос о поощрении», – отметил Грибакин.

Фото: tourister.ru

Что на самом деле произошло

Спустя час пресс-служба Русского музея сообщила: «По обе стороны Трехчастного моста у входа в парадный двор Михайловского замка находятся две небольшие ниши, которые в павловское время служили окнами для освещения подвальных коридоров. Сейчас в них располагаются две деревянные фигурки гвардейцев высотой 30 см, не входящие в коллекцию Русского музея, куда посетили замка бросают монеты на удачу. Двое неизвестных пытались достать монеты с помощью веревки с магнитом и были задержаны сотрудниками Росгвардии, находящимися на посту охраны Михайловского замка и полицией. Попытки кражи фигурок гвардейцев, не обладающих художественной ценностью, не было».

При просмотре камер видеонаблюдения подтвердилось, что «похитители» действительно не пытались украсть миниатюрных солдат.

Мужчины забрались на мостик перед рвом недалеко от входа в Михайловский замок и попытались достать монетки. Однако охрана нажала тревожную кнопку, поэтому им не удалось совершить задуманное. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что заявления о попытке кражи скульптур не поступало.

Фото: wikipedia.org

Неуклюжие кражи – не редкость

В начале 2019 года с ограды Александровской колонны на Дворцовой площади вандалы якобы украли двуглавого орла. «Пропажу» заметили полицейские во время обхода. Об этом было много новостей. В итоге же выяснилось, что орел был демонтирован специалистами для проведения реставрационных работ.

Конечно, бывают и вполне реальные истории. Например, 27 января 2019 года мужчина на глазах у десятка свидетелей вынес из Третьяковской галереи картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» (в день рождения автора полотна). Ее оценивают в 1 млн долларов. На следующий день вора задержали. Картину же нашли в Одинцовском районе Подмосковья. Позже эксперты заявили, что полотно было повреждено и его отдали на реставрацию.

Летом 2018 года неизвестный влез в Павловский дворец и, разбив камнем стекла двери, провел четыре часа в покоях императрицы Марии Федоровны. Еще мужчина похитил пресс-папье золоченой бронзы 1814 года и проник в помещение павильона частной компании, где украл из кассового аппарата 3 тыс. рублей. В тот же день разбойника задержали в состоянии алкогольного опьянения на Московском проспекте. В кармане у него нашли статуэтку. Полицейским он рассказал, что фигурку нашел в Павловске во рву. Позже он признал вину и раскаялся. Обвиняемому назначили 2,5 года колонии общего режима.

Место, на котором висела картина Куинджи. Фото: t.me/museumsnob