С ограды Александровской колонны на Дворцовой площади украли двуглавого орла

UPD: В ходе проверки правоохранители выяснили, что орел был демонтирован специалистами для проведения реставрационных работ.

С ограды Александровской колонны на Дворцовой площади пропал двуглавый орел.

Пропажу вечером в среду, 9 января, заметили полицейские. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В МВД планируют изучить записи с камер видеонаблюдения, чтобы узнать, кто забрал государственный символ, пишет «Фонтанка».

Орлов с ограды воруют не впервые. Вокруг декоративных фигур в 2009 году даже установили дополнительное ограждение. Однако препятствие не остановило вандалов.