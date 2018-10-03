Петербуржца посадили на 2,5 года за кражу старинного пресс-папье

Пушкинский районный суд Петербурга приговорил к 2,5 годам колонии Дмитрия Лапаева, который ночью 15 июня влез в Павловский дворец и провел четыре часа в покоях императрицы Марии Федоровны. Об этом сообщила пресс-служба судов Петербурга в своем канале в Telegram.

Суд установил, что около двух часов ночи мужчина разбил камнем стекла двери в покои императрицы и похитил пресс-папье золоченой бронзы 1814 года. Затем Лапаев разбил окно и проник в помещение павильона частной компании, где украл из кассового аппарата три тысячи рублей, после чего скрылся.

Пресс-папье выполнено в виде бегущего ополченца с французским знаменем в руке и посвящено войне 1812 года, его ориентировочная стоимость составляет 1 млн рублей.

В тот же день Лапаева задержали в состоянии алкогольного опьянения на Московском проспекте. В кармане у него нашли статуэтку. Полицейским он заявил, что якобы нашел фигурку в Павловске во рву.

Мужчина признал свою вину и раскаялся. «Я даже не понял, что попал в музей», – заявил Лапаев судье. Он извинился и добавил, что: «больше так не будет».

Обвиняемому назначили 2,5 года колонии общего режима.