«А что, так можно было?»: как в Третьяковке похитили картину Куинджи на глазах у десятков свидетелей

Из Третьяковской галереи в Москве украли картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Похититель забрал полотно днем, когда вокруг были десятки посетителей. Полицейские задержали подозреваемого и нашли картину на следующий день.

«Санкт-Петербург.ру» собрал все важные факты о дерзком преступлении и теории, зачем украли работу Куинджи.

Сначала – шуба, потом – картина

Вечером 27 января посетители Третьяковской галереи заметили мужчину в рабочей одежде, который снял со стены картину Куинджи «Ай-Петри. Крым». Он вынул полотно из рамы, после чего ушел вместе с холстом.

Информация об этом появилась в Telegram-канале «Музейный сноб». Автор публикации рассказал, что картину украли на его глазах.

«Через несколько минут понятно стало, что это вор. Настолько уверенно он это сделал, словно имеет полное право», – говорится в канале.

Очевидец отметил, что сначала никто не заподозрил ничего странного, в том числе смотрительница зала. «Самый смешной момент ограбления – стоявший рядом со мной парень удивленно говорит: "А что, так можно было?"» – добавил он.

Позднее в Министерстве культуры РФ и в МВД подтвердили, что картину действительно украли. Полицейские при этом узнали о хищении, когда приехали в музей из-за кражи шубы. «Прибывшие на место сотрудники полиции стали просматривать записи с камер видеонаблюдения и увидели, как неизвестные сняли со стены полотно Куинджи», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Видео: YouTube / «Телекомпания ТВК»

«Я не нарушаю Конституцию и законы»

Вскоре после пропажи «Ай-Петри. Крым» в Москве ввели план «Перехват» и возбудили уголовное дело о хищении предметов, имеющих особую ценность.

В полиции отметили, что подозреваемый уехал на белой машине Mercedes, ее искали по всей Москве. Предполагаемого похитителя нашли в поселке Заречье в Подмосковье, а картину – в Одинцовском районе. Полотно не получило повреждений, сообщили в эфире канала «Россия 24».

В МВД уточнили, что в декабре прошлого года 31-летнего мужчину задержали за хранение наркотиков. В отношении него было возбуждено уголовное дело, он находился под подпиской о невыезде.

Подозреваемого картины отправят на психолого-психиатрическую экспертизу. Его проверят на вменяемость и употребление наркотиков, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В свою очередь мужчина на допросе заявил, что не совершал ничего незаконного, и отметил, что не помнит, где находился 27 января. «Я не нарушаю Конституцию и законы Российской Федерации», – добавил он.

Скриншот: facebook.com/interfaxonline

«Старики-разбойники»

«Ай-Петри. Крым» была выставлена в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в рамках ретроспективы Куинджи. Выставка открылась 6 октября 2018 года, она должна завершиться 17 февраля 2019 года. Полотно украли в день рождения Куинджи.

Картина была застрахована на весь период проведения выставки, говорится на сайте якутской страховой компании «Стерх». Фирма получила за свои услуги 695,5 тыс. рублей. По словам директора департамента музеев Министерства культуры РФ Владислава Кононова, страховая стоимость работы – 12 млн рублей. В правоохранительных органах, по данным ТАСС, картину оценили в 1 млн долларов.

Владислав Кононов отметил, что не может припомнить подобные случаи «такого дерзкого воровства». «Знаете, все проводят аналогию с фильмом «Старики-разбойники», такое впечатление, что именно по сценарию этого фильма грабители готовились. Как такое может произойти? Еще раз повторю: не укладывается в голове», – цитирует Кононова РИА «Новости».

Место, на котором висела картина, и рама, которую бросил похититель. Фото: t.me/museumsnob

Конспирология

Пользователи интернета, политики и эксперты придерживаются разного мнения о краже. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предположил, что картину украли для «черного коллекционера». Он подчеркнул, что продать легально полотно невозможно. «Я думаю, что эта кража могла быть совершена для какого-то частного коллекционера, который никогда не показывает и не афиширует наличие своих картин. И кто-то, зная о таком предложении, рискнул совершить такой дерзкий поступок», – передает его слова «Интерфакс».

Константин Бабулин, эксперт по инвестициям в искусство и коммерческий директор проекта ARTinvestment.ru, привел две версии случившегося. Первая – картина исчезла давно, вместо нее висела копия, а кража 27 января – инсценировка, чтобы скрыть следы прошлого преступления. Также он предположил, что инцидент должен был поспособствовать увольнению директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой.

«Зачем? Этого я не знаю, но что-то мне подсказывает, что плохие люди, желающие погреть руки на масштабной реконструкции ЦДХ (Центральный дом художника, часть которого занимает «Новая Третьяковка», – прим. ред.), например, наверняка есть», – написал Бабулин на своей странице в Facebook.

Конспирологи из интернета считают, что у кражи могла быть политическая составляющая. Они отметили возможность «крымского» следа в связи с происхождением картины и подчеркнули, что полотно похитили в день 65-летия главы Росгвардии Виктора Золотова. Сотрудники ведомства, которым руководит Золотов, охраняют входы в музей.

Фото: Максим Блинов / РИА «Новости»

А что за картина?

Архип Куинджи работал над картиной «Ай-Петри. Крым» в промежутке с 1898 по 1908 год. На полотне размером 39 на 53 см изображена Ай-Петри, одна из самых известных гор полуострова.

Художник посвятил Крыму и его природе больше двух десятков картин. Чаще всего живописец рисовал виды на море.

После смерти Куинджи картину планировалось передать в дар художественному музею в Мариуполе, где родился художник. Планам помешали Первая мировая война и Гражданская война в России.

Полотно впоследствии попало в Русский музей в Петербурге. Там хранится большая часть картин Куинджи, которого его ученик Николай Рерих называл «великим художником» и «великим учителем жизни»..

Могила Куинджи на Тихвинском кладбище в Александро-Невской Лавре. Фото: Sdobnikov A. / wikimedia.org