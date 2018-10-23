В римском метро обрушился эскалатор с российскими болельщиками, которые приехали на футбольный матч ЦСКА – «Рома». Об этом сообщает пресс-служба пожарных в Риме.

«Группа пассажиров спускалась на станцию, это один из самых длинных эскалаторов в римском метро. Сейчас можно сказать о 15 раненых, большинство из них россияне, болельщики ЦСКА, направлявшиеся на матч», – заявил представитель пожарных.

По сведениям российского посольства, пострадавших 30, семеро в тяжелом состоянии.

На эскалаторе случилась авария. Людей буквально стало «засасывать» в него, ступени крутились с огромной скоростью. Поток пассажиров был большой, и все это вызвало давку. Причиной поломки могла стать перегрузка из-за большого количества людей в час пик в метро.

По предварительной информации, у пострадавших россиян зафиксированы переломы, в том числе открытые, множественные ушибы, порезы. По некоторым данным, один человек лишился ноги. Скорую ждали около 15 минут.

Сейчас станция метро «Repubblica» закрыта. Поезда проезжают ее без остановки. На месте работают пожарные, полицейские и медики.