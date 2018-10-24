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Картина дня: инцидент в метро Рима, авария на Таллинском шоссе и самые пьющие города России.

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© Фото: Данило Гарчиа Ди Мео / РИА «Новости»

Темы дня

Кто пострадал в римской подземке, что случилось в Красносельском районе Петербурга и жители каких городов страны пьют больше других.

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стало падение болельщиков ЦСКА на эскалаторе в Риме.

На станции «Репубблика» в метро Рима вечером 23 октября случилась авария на эскалаторе – сооружения резко ускорилось, началась давка. В этот момент на эскалаторе оказались поклонники московского ЦСКА, которые направлялись на игру с «Ромой». Фанаты ехали на матч Лиги чемпионов.

В больницу попали 15 россиян, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Также госпитализированы четверо украинцев. 

Ранее сообщалась информация, что один из россиян лишился ноги. Позднее в российском посольстве заявили, что итальянским врачам удалось сохранить ногу, ампутация не потребовалась.

В итальянских СМИ в случившемся ЧП обвиняют самих болельщиков, которые якобы толпой запрыгнули на эскалатор. Римская прокуратура уже возбудила дело.

Второй темой дня, согласно «Монитору», стало смертельное ДТП на Таллинском шоссе. Первыми об этом написали «Невские новости» (04:40), «Мойка78» (05:20) и Regnum.

Авария в Красносельском районе Петербурга произошла в ночь на 24 октября. По предварительным данным, водитель Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota.

В результате инцидента погиб водитель корейской иномарки и двое пассажиров. Мужчина, находившейся в другой машине, получил тяжелые травмы.

Третьей темой, по версии «Монитора», стал рейтинг самых пьющих городов России. Среди петербургских СМИ оперативнее всех об этом написали «Невские новости» (02:30), Gazeta.SPb (02:50) и «Мойка78» (04:15).

Независимое маркетинговое агентство Zoom Market на основе опроса жителей страны составило рейтинг «Самые пьющие городов России». Его возглавил Саратов, в тройку лидеров также вошли Ханты-Мансийск и Пермь.

Москва оказалась на 16-й строчке в рейтинге, Петербург – на 11-й. Наименее пьющими оказались Казань, Нижний Новгород и Владивосток.

Рейтинг составлялся по результатам ответов на три вопроса местным жителям: «Вы употребляете алкоголь?», «Как часто вы употребляете алкоголь?» и «Сегодня вы употребляли алкоголь (или планируете)?».

В опросе приняли участие 3250 человек в возрасте от 19 до 73 лет. Всего в списке указано 25 городов.

Самыми оперативными в Петербурге стали 47news, «Мойка78», «Деловой Петербург».

 

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