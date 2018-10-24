Из-за аварии на эскалаторе в Риме пострадали 15 россиян

Из-за аварии на эскалаторе в римском метро попали в больницу 15 россиян, трое из них находятся в тяжелом состоянии. В больницу также попали четверо украинцев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в посольстве России в Италии.

«Список всех пострадавших сформирован, со всеми наши дипломаты вступили в непосредственный контакт», – цитирует РИА «Новости» поверенного в делах российского посольства в Италии Максима Бурляя.

На станции «Репубблика» в метро Рима вечером 23 октября случилась авария на эскалаторе – сооружения резко ускорилось, началась давка. В этот момент на эскалаторе оказались поклонники московского ФК ЦСКА, которые направлялись на игру с «Ромой». Фанаты ехали на матч Лиги чемпионов.

Ранее сообщалась информация, что один из россиян лишился ноги. Позднее в российском посольстве заявили, что итальянским врачам удалось сохранить ногу, ампутация не потребовалась.

В итальянских СМИ в случившемся ЧП обвиняют самих болельщиков, которые якобы толпой запрыгнули на эскалатор. Римская прокуратура уже возбудила дело.

По предварительной информации, пострадавших продержат в медицинских учреждениях Рима от 48 часов до 7 дней. Все раненые поступили в больницу в трезвом состоянии.

Посольство России в Италии открыло горячую линию, по которой можно узнать информацию о случившемся: +393802652769.

ФК ЦСКА сделал заявление, предложив фанатам и их родным обратиться в клуб для оказания помощи.

«Если вам требуется какая-либо помощь, обратитесь в официальный клуб болельщиков ЦСКА», – сообщается на официальной странице ФК в Twitter.