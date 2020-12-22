В новогодние праздники в Петербурге запустят автобус, которым будет управлять Дед Мороз

В Санкт-Петербурге жители города смогут принять участие в акции «Везёт в Новый год».

Благодаря этой акции жители Северной столицы смогут прокатиться по маршруту автобуса №24, которым будет управлять Дед Мороз. Кроме того, пресс-служба «Горавтотранса» сообщает, что кондуктором этого автобуса будет снегурочка.

Дед Мороз будет управлять автобусом 22 и 23 декабря, а также с 26 по 29 декабря.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что прибытие Деда Мороза в Петербург на Дворцовую площадь не ожидается из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в Северной столице. Также говорилось о введении новых ограничений на новогодние праздники, но со временем их смягчили.