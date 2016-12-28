Сказочный Новый год: резиденции Деда Мороза и Снегурочки

Вотчина Деда Мороза

Вотчина Деда Мороза, которую иногда называют резиденцией Деда Мороза, расположена в 12 км от центра Великого Устюга. Именно резиденция главного героя Нового года стала местом притяжения туристов в Великий Устюг.

Встречают гостей резиденции резные ворота. За ними находится Тропа Сказок, которая ведет прямиком к Дому Деда Мороза. На тропе расположены различные герои сказок, а гостей резиденции, которые пойдут по причудливой дорожке, ждут испытания.

Дом Деда Мороза расположен в центре вотчины. Гостей дома встречают помощники Дедушки и знакомят со всеми двенадцатью комнатами резного терема, а также рассказывают о жизни Деда Мороза. Рядом с домом зимнего волшебника находится Кузница Деда Мороза, где гости смогут познакомиться с историей кузнечного ремесла и своими глазами проследить за процессом ручной ковки. Кроме того, в резиденции есть и столярная Деда Мороза. В его мастерской гостей ждет встреча с умелым ремесленником, который покажет свое искусство в резьбе по дереву.

По левую сторону от Дома находится Зимний сад. Там выращивают причудливые растения и даже ананасы, лимоны и кактусы, посетителей приветствуют попугайчики, а под резным мостом журчат фонтаны. Есть на вотчине Деда Мороза и зоосад, который является филиалом Московского зоопарка. Там живут медвежата, аисты, филины, белки, лисы и другие животные. Другим замечательным местом резиденции стал это каскад прудов. А на противоположном берегу прудов находится ромашковое поле и лес.

В резиденции есть и Ледник Деда Мороза, где круглый год царствует зима и температура не поднимается выше -15C. Каждый гость будет заворожен обилием ледяных скульптур – героев русских сказок и сможет загадать желание на морозном троне Деда Мороза.

Познакомиться с жизнью и бытом северных крестьян можно в фольклорный центр "Горница". Помощники Деда Мороза по русской традиции угостят чайком лесным "вприглядку" и "вприкуску", проведут игровую программу и мастер-классы по работе со льном, берестой и другими природными материалами.

В резиденции можно будет и пощекотать себе нервы. Для любителей острых ощущений есть веревочный парк, где каждый гость может почувствовать себя скалолазом, проверить свои ловкость и выносливость. Развлечься можно и на разных аттракционах. Зимой в вотчине можно прокатиться на чудо-печке, а самых смелых ждут снегоходы и русская горка. Волшебный паровозик порадует гостей летом.

Для юных гостей резиденции есть детский городок. Здесь каждый малыш найдет себе развлечение по душе, так как в городке большое количество разнообразных качелей, горок и других аттракционов.

Фото: rusturinvest.ru

Посетилели вотчины могут остановиться в местной гостинице. В гостинице ОАО "Дед Мороз" есть 29 номеров первой категории и категории люкс. Во всех номерах есть спутниковое телевидение, душ, туалет, бесплатная сеть wi-fi. Для гостей представлен кафе-бар, парковка, прачечная, сувенирный магазин. Отдохнуть можно и в гостиничном комплексе. Для этого созданы все условия. Гостиничный комплекс Вотчины включает в себя восемь коттеджей, различающихся по комфортабельности, уровню, классности и ряду дополнительных услуг. Коттеджи оборудованы кухнями, посудой, стильной мебелью, кабельным телевидением.

Фото: rossija.info

Перекусить и согреться можно в ресторане "Снежинка", меню которого представлено вкусными и аппетитными блюдами русской кухни. Также пообедать можно в кафе "У Деда Мороза"

Одним из важнейших зданий вотчины является почтовое отделение, расположенное на центральной Аллее Вотчины. Сказочная Почта отвечает на все письма, пришедшие зимнему волшебнику, но с особенной радостью готовятся ответы на добрые и искренние послания. Именно здесь можно узнать, откуда и сколько писем уже пришло Деду Морозу.

Написать письмо можно как электронное, так и бумажное. От Дедушки можно получить письмо или подарок. Подробнее узнать о письмах можно на сайте почты.

Официальный сайт

Где: Вологодская область, Великоустюгский район, Марденгское сельское поселение, территория Вотчины Деда Мороза, дом

Когда: узнать расписание программ и время работы объектов резиденции можно здесь

Сколько: стоимость входных пакетов указана на сайте резиденции

Фото: cultinfo.ru

Уральская резиденция Деда Мороза

Уральская резиденция Деда Мороза находится в Свердловской области, озеро Балтым, питомник "Северное сияние" (на территории базы отдыха "Лесная сказка"). Чтобы посетить ее, необходимо купить билет на официальном сайте резиденции, там же можно выбрать дату и время удобную для посещения. Организаторы не проводят индивидуальных посещений, поэтому, покупая билет, посетитель автоматически будет прикреплен к группе людей, которые выбрали это же время и число. Прогуляться по Уральской резиденции с Дедом Морозом и другими персонажами из русских сказок можно до 9 января.

Организаторы представляют семейную новогоднюю программу Уральской резиденции Деда Мороза, которая основана на сюжетах сказов Павла Бажова. Гости встретятся с Огневушкой-поскакушкой, Хозяйкой Медной горы в творческой мастерской. В гостиной Уральского Деда Мороза детей и родителей ждут снежинки-акробатки. И, конечно, красавица Снегурочка и Уральский Дед Мороз будут водить с ребятами хороводы, а потом Дедушка каждому ребенку вручит именной подарок. Дедушка обещает, что гостей ждет сказочное волшебство: настоящий снег выпадет прямо в его тереме, а снежинки превратятся в мыльные пузыри. На улице детей будут ждать волшебные светящиеся сани, запряженные северными оленями.

Фото: vk.com/urdm66

Также для гостей Уральской резиденции Деда Мороза будут работать следующие аттракционы: прокат понициклов, электромобилей, педальных машинок, бубликов-ватрушек, надувных санок, пластиковых санок, прокат и продажа ледянок, призовые тиры "лопни шарик" и "снежки", магнитная рыбалка. На улице есть горки для катания на бубликах. Рядом расположены кафе, гостиница, бани.

Длительность семейной программы – 1,5 часа.

Официальный сайт

Где: Свердловская область, озеро Балтым, питомник "Северное сияние" (на территории базы отдыха "Лесная сказка")

Когда: до 9 января, свободные даты можно посмотреть на официальном сайте резиденции

Сколько: детский билет – 2600 рублей, взрослый – 1600 рублей, билеты приобретаются на официальном сайте

Фото: vk.com/urdm66

Резиденция снегурочки в Костроме

Сюжеты о девочке из снега, родившейся у бездетных старика и старухи, известны с давних времен и встречались во многих сказках. А у древних славян была легенда о Костроме. В обрядах, связанных с этой мифологической героиней, она умирала, а затем воскресала, символизируя собой природный дух растительности.

Именно в Костромской губернии, в усадьбе Щелыково, написал Александр Николаевич Островский свою знаменитую сказку, превратив внучку новогоднего волшебника в дочь Весны и Мороза, девушку с горячим любящим сердцем. И здесь же был снят фильм-сказка о Берендеевом царстве. В городе есть несколько мест, где зимой и летом можно встретиться со снежной красавицей.

В двухэтажном здании официальной резиденции Костромской Снегурочки расположились Академия Снежных Чудес, Комната Чудес, Музыкальная гостиная, Почта и Сувенирная лавка. Здесь гостей встречает именно та красавица, какая в новогодние праздники путешествует по России с Дедом Морозом из Великого Устюга. Кроме нее в резиденции с посетителями общаются Академики Снежных Чудес – Скоренка, Весточка, Умник и академик по имени Главный.

В красиво оформленных залах Снегурочка расскажет о своем житье-бытье, покажет свои костюмы и украшения, а также разные волшебные предметы. Посетители поучаствуют в интерактивных развлекательных программах, где узнают немало интересного о традиционных русских хороводах и о новогодних обычаях и приметах народов разных стран. Много невероятного покажут детям и взрослым в Академии Снежных Чудес, где точно знают, что волшебство – это наука. Желающие заказывают и отправляют здесь письма на специальной почте, а еще на память о посещении можно оставить сувенир, сделанный своими руками.

В деревянном тереме с узорчатыми наличниками встречает гостей внучка Деда Мороза. С ней живут ее помощники - Кот-Баюн, Домовиха и Домовой. Вместе проведут они посетителей по дивному домику, покажут кукольное представление и поведают о поверьях и легендах, связанных со сказочной героиней. Снегурочка поделится секретами волшебства и покажет чудесные предметы, которые ей в этом помогают. Отведут желающих и в удивительную комнату, целиком сделанную изо льда. Все здесь из замершей воды: и стены, и мебель, и скульптуры, и посуда, из которой потчуют необычными сладкими коктейлями и напитками покрепче.

Фото: k1news.ru

Вокруг дома целый чудный мир. Есть здесь и камень, указывающий дорогу путникам, и колодец с ключевой водицей, и огромная деревянная ложка, и звонница с небольшими колоколами. На подворье гостей радуют играми с шутками и прибаутками, поят чаем в уютной беседке, а зимой можно кататься с горки на деревянных санках и водить хороводы у елки. Рядом с Теремом находятся гостиница "Снегурочка" и ресторан "Метелица", где все детали интерьера напоминают о чудесном зимнем празднике и где каждый день весело празднуют Новый год.

У Снегурочки также есть почтовое отделение. В нем постоянно работают механизмы, обрабатывается корреспонденция, прилетают и улетают почтовые голуби. На официальном сайте костромской Снегурочки можно отправить письмо, запустив его по волшебному конвейеру в сказочный почтовый ящик, а также заказать письмо от Снегурочки на любое торжество. Можно выбрать кому, когда, и по какому поводу отправить письмо, из предложенных вариантов выбираете вид бланка — и можно быть уверенным, что адресат вовремя получит поздравление из сказочной Костромы. Стоимость письма от Снегурочки – 100 рублей.

Официальная группа

Где: город Кострома, Островской район, улица Симановского, дом 11

Когда: с 11:00 до 18:00, среда - воскресенье

Сколько: экскурсия в Тереме + представление с куклами: взрослые - 220 рублей, дети - 150 рублей;

"Ледяная комната" + угощение: взрослые - 300 рублей, дети - 150 рублей, дети до трех лет - бесплатно

Фото: vk.com/snegurochka44

Беловежская пуща

Самая масштабная резиденция Деда Мороза на территории СНГ расположена в Беловежской пуще (Белоруссия). Резиденция размещена на площади более 15 га, большую часть которой занимает заповедный лес.

Резиденция окружена забором протяженностью в 1,5 км, и на его иллюминацию было затрачено свыше 40 тыс. лампочек. Еще один рекорд белорусской резиденции — ель на центральной площади, которую каждый год наряжают к празднику. Возраст хвойной красавицы превышает 120 лет, а высота — 40 метров.

При входе в снежное поместье гостей встречают деревянные рыцари — Дуб Дубович и Вяз Вязович из белорусских народных сказок. К дому Деда Мороза и Снегурочки ведет мостик, пройдя по которому можно загадать столько желаний, сколько дощечек его соединяют, поэтому лучше придумать заранее, чтобы не растеряться в ответственный момент.

Неподалеку стоит мельница, волшебный колодец и, конечно, хранилище подарков. Дом самого Деда Мороза, как и все постройки в резиденции, выполнен в традиционном русском стиле и внешне напоминает сказочный терем.

Фото: taghosting.ru

Внутренне убранство строения также поражает своим размахом и великолепием. На первом этаже расположен тронный зал, где главные персонажи праздника принимают своих гостей. Несмотря на то, что второй этаж усадьбы носит приватный характер, гостям все же разрешено его посетить и воочию увидеть опочивальню самого Дедушки.

Как ни странно, в беловежскую резиденцию тоже можно написать письмо: 225063, деревня Каменюки, Каменецкий район, Брестская область, Беларусь, Деду Морозу. И не забудьте указать обратный адрес — ведь ни одно письмо не остается без ответа.

Официальный сайт

Где: Беларусь, Брестская область, деревня Каменюки. К Деду Морозу ежедневно курсируют автобусы по расписанию: 11:00, 13:30 и 16:00. С 10 декабря в выходные и праздничные дни автобусы к Деду Морозу будут отправляться каждый час.

Личным автотранспортом:

Из Бреста: по трассе Брест — Каменюки (Р 83) — 55 км.

Из Минска: по трассе Брест — Брест (М 1) до поворота на г. Жабинка (Р 7) до города Каменец и далее до деревни Каменюки (Р 83).

Из Минска: по трассе Брест — Брест (М 1) до поворота на г. Слоним (Р 21) до города Каменец и далее до деревни Каменюки (Р 83).

Как добраться общественным транспортом, можно узнать здесь

Когда: ежедневно, с 09:00 до 18:00

Сколько: билеты на посещение экскурсионных объектов Беловежской пущи бронировать не нужно. Все билеты можно будет приобрести на месте. Детский билет — 7 белорусских рублей (218,41 русских рублей), взрослый билет — 8,50 белорусских рублей (265,21 русских рублей)

Фото: goodfon.ru

Резиденция Санта-Клауса в Лапландии

Деревня Санта-Клауса – это парк развлечений в Финляндии, посвященный Рождественскому Деду, которого в Финляндии называют Йоулупукки. Расположен неподалеку от города Рованиеми в провинции Лапландия.

Именно здесь, в небольшой деревне, Санта обосновал свою рабочую резиденцию, которая теперь известна на весь мир. Сюда он приходит каждый день, принимает со всего мира посетителей, читает письма со всего света (которые можно отправить по адресу: Santa Klaus, 96930 Arctic Circle, Rovaniemi, Finland), и из них узнает, о чем мечтают дети и какие подарки они ждут на Рождество.

Деревня Санта-Клауса появилась еще в 1950 году. И связано это было с визитом в эти места жены американского президента Элеоноры Рузвельт. К ее приезду был сооружен небольшой деревянный домик в качестве временного жилища Санты. Он сохранился до сегодняшних дней и находится недалеко от офиса Санта-Клауса.

Фото: turtutur.ru

Вот так где-то далеко за полярным кругом, среди лесов и искрящегося на солнце снега, появилась много лет назад деревня Санты. Радует то, что такое замечательное место есть и посетить его хотя бы раз в жизни нужно обязательно.

По традиции считается, что Санта-Клаус родился в Лапландии. Деревня Санта-Клауса считается непосредственным местом его проживания, а потому является одним из наиболее посещаемых туристических мест Финляндии.

Деревня Санта-Клауса расположена в 8 км северо-восточнее Рованиеми и в двух километрах от международного аэропорта Рованиеми. Во время Рождества количество рейсов, прибывающих в этот аэропорт, увеличивается в три раза.

В основном туристы добираются до Рованиеми со стыковочным рейсом в аэропорту Хельсинки, так как расписания рейсов устроено таким образом, чтобы ожидание не превышало трех часов. В рождественские праздники сюда организуются чартеры из Швеции, Англии и некоторых других стран.

Кроме того, до Рованиеми можно добраться регулярными автобусными рейсами и по железной дороге.

Добраться из Рованиеми в деревню Санта-Клауса можно на маршруте № 8, который ходит между станциями "Железнодорожный вокзал Рованиеми" и "Деревня Санта-Клауса". Поездка на автобусе занимает около 30 минут.

Пообщаться с Сантой можно бесплатно. Так написано на табличках в доме. Но, как правило, из-за большого количества посетителей общение занимает не больше одной минуты. В процессе посетителей фотографируют. Фотографию потом можно купить за 25 евро, а за 75 евро вам ее запишут на флешку, вместе с видео, как вы подходите к Санте, усаживаетесь рядом и фотографируетесь. Также перед входом к комнате можно оплатить подарок, который Санта вручит вашему ребенку.

Фото: sds-dance.ru

Кроме встречи с заветным Сантой в деревне можно покормить северных оленей и покататься на них за 17 евро. Также можно посмотреть, как живут настоящие северные собаки хаски, прокатиться по заснеженному лесу на санях и, конечно, пересечь Полярный круг. Также здесь предлагают большое количество экскурсий, но по высоким ценам. Можно съездить на сафари на снегоходах. Например, семейная поезда на три часа обойдется в 129 евро со взрослого и 65,5 евро с ребенка. Двухчасовая прогулка на санях, запряженных хаски, стоит от 105 евро, экскурсии на оленеводческую ферму — от 140 евро на человека. Много других экскурсий могут вам предложить туристические агентства, которых в Рованиеми около десятка. Организовывать поездку лучше с помощью туроператора, который уже подсчитает все расходы и предоставит жилье и билеты для путешествия.

Официальный сайт

Где: Финляндия, город Рованиеми, деревня Лапландия

Фото: kuviajes.com