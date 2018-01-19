Трагедии не должны лишать нас здравого смысла

Трагедии, произошедшие в Пермском крае и республике Бурятия, при всей их чудовищности не должны лишать нас здравого смысла. Сегодня все возможности для блокировки групп, где призывают к насилию в школах, у Роскомнадзора есть.

В этой связи нецелесообразно вводить дополнительное законодательное регулирование – необходимо отслеживать подобный контент и оперативно блокировать его.

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Нам нужно понимать, что интернет в любом виде – соцсеть, мессенджер или сайт – только ускоряет продвижение информации, которую в него загружают люди. Поэтому любые запреты информационных каналов могут лишь ограничить распространение, но не решить суть проблемы.

Взгляды и намерения таких людей подобными мерами не изменить. В современных условиях всегда найдется способ распространить и взгляды тем или иным способом. Если мы не будем заниматься воспитанием наших детей, не будем знать, о чем они думают, к чему стремятся, то мы никогда не сможем оградить их от вызовов современности в надежде на то, что поместили их под надежный непроницаемый информационный колпак.