Особенности профиля Rehau Thermo

Компания Рехау по праву занимает лидирующие позиции на рынке профилей для пластиковых окон. При выпуске продукции используются современные технологии, долговечные материалы, продуманные технические и конструктивные решения. Немецкое предприятие постоянно расширяет линейку продукции, что позволяет удовлетворить запросы разных категорий покупателей.

В загородных домах, квартирах и офисах устанавливаются пластиковые окна, рама которых выполнена из четырехкамерного профиля «Термо». Толщина составляет 60 мм. Представленная модель отличается эффективной звукоизоляцией. Это оптимальный вариант для частных кабинетов, офисов, где нужно создать условия для плодотворной работы. Посторонние звуки, доносящиеся с улицы, могут отвлекать. В частных домах и квартирах профиль «Термо» обеспечивает спокойствие и тишину, даже если окна выходят на оживленную проезжую часть.

Подробно изучить технические характеристики профильной системы производства Германия можно, пройдя по ссылке. Здесь можно заказать пластиковые окна из представленного профиля по выгодным ценам. Компания «Терра Окна» - это официальный дилер Рехау в России, поэтому качественные ПВХ-окна можно купить «под ключ» по выгодной цене. Мастера одной компании выполнят весь комплекс работ по доставке, демонтажу, установке оконных конструкций, утеплению откосов и установке отливов. После завершения работы выдается официальная гарантия.

5 причин выбрать профиль Термо

Выбрав четырехкамерный профиль немецкого производства, вы сможете оценить на практике следующие преимущества:

обеспечение высокой теплозащиты при меньшей нагрузке на основание;

возможность использования для остекления крупногабаритных проемов;

можно установить одноплоскостные створки;

удобство в уходе и обслуживании;

защита от постороннего шума.

Главное отличие представленной ПВХ-серии от аналогов немецкого производства – створки можно установить в одной плоскости. Рама и створка располагаются на одном уровне, поэтому можно установить более толстый стеклопакет. Отмечается удобство во время ухода, так как окна проще мыть, ведь стыки не забиваются пылью. С помощью профиля можно надежно защитить помещение от непогоды, от взлома и проникновения.