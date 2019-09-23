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Как сэкономить на покупке пластиковых окон в Мытищах?

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14 Октября 2019, 14:16

Установка окон – важный этап ремонта. От качества этих конструкций зависит, насколько комфортно и безопасно будут чувствовать себя жильцы. При выборе окон нужно обращать внимание не только на цену, но и на эксплуатационные характеристики:

– уровень шумопоглощения;

– устойчивость к температурным колебаниям;

– механическая прочность;

– герметичность;

– долговечность.

При покупке оконных конструкций можно существенно сэкономить без ущерба для качества, если обратиться сразу к производителю. В Мытищах в этой сфере на протяжении более 15 лет работает компания «Окнатек». Она выпускает широкий модельный ряд продукции из пластика, не привлекая посредников.

Компания располагает собственной производственной базой. Это новейшее оборудование, которое позволяет выпускать качественную продукцию за относительно короткое время. Производитель оперативно закрывает заявки, гарантируя надежность и долговечность ПВХ-конструкций. На продукцию предоставляется долгосрочная гарантия.

Если вы проживаете в городе Мытищи, окна пластиковые после изготовления доставляются по указанному адресу. Это дополнительная экономия денег, так как не придется оплачивать услуги транспортных компаний.

Ассортимент сопутствующих товаров

 

Компания «Окнатек» начала свою работу в 2002 году. Она совершенствовала технологии, модернизировала техническую базу. Параллельно с этим увеличивался ассортимент выпускаемой продукции. Сегодня в компании можно не только окна купить, но и ряд сопутствующих товаров:

– жалюзи;

– москитные сетки;

– рольставни.

Данные товары также выпускает компания, поэтому они стоят недорого. Дополнительно оказываются услуги по монтажу, который выполняют квалифицированные и опытные мастера.

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