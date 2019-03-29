  • 29 Март 2019
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 15:18 64.8233  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 15:18 72.7986  
Нефть($) 29.03.2019 67.86 +0.86
Нефть(p) 29.03.2019 4484.99 +63.58

Как удобнее всего добраться из Петербурга в Финляндию

Автор:


© Фото: Instagram / @idbronskiy

Темы дня

Хорошо жить в Петербурге, который находится всего лишь в трех часах езды от границы. Хорошо приезжать в Петербург ненадолго и радовать себя небольшой заграничной поездкой. Особенно когда получить визу так просто, а способов добраться в другую страну – великое множество.

Финляндия для многих жителей Петербурга стала любимым местом отдыха. Получить финскую визу жителям Северо-Западного округа можно в упрощенном порядке (без всяких броней отеля и авиабилетов), что еще больше способствует поездкам за границу. Ежедневно тысячи и тысячи людей ездят по делам и на отдых в Финляндию. Кто закупается там продуктами, кто ездит на рыбалку, а есть и те, кто использует Финляндию в качестве дешевого способа улететь в Европу и дальнейших путешествий.

Есть масса возможных вариантов пересечения границы: по суше на поезде, автобусе или автомобиле, по воде на пароме и по воздуху на самолете. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает обо всем по порядку.

Очень дорогой самолет

 

Самый быстрый способ попасть в Финляндию – самолет. Из аэропорта Пулково на данный момент в Хельсинки летает только финская авиакомпания Finnair. Рейсы выполняются ежедневно с утра и до вечера. Всего за 50 минут вы доберетесь до аэропорта Вантаа. Стоимость билета в одну сторону около 10 тыс. рублей. Иногда бывают распродажи, но это все равно выходит дороже, чем по суше.

Существуют и варианты с пересадкой в Москве, либо в различных европейских городах, но времени и денег на такой вариант придется потратить немало. Из финского аэропорта прямо в центр города Хельсинки постоянно ходит современный скоростной поезд. Стоимость его около 10 евро на человека в одну сторону, путь занимает около получаса.
Фото: Instagram / @sofikulin
 

Чуть менее дорогой комфортный поезд

 

С Финляндского вокзала в Петербурге ходит современный скоростной поезд Аллегро. За 3,5 часа на скорости до 220 км/ч вы домчитесь прямиком в Хельсинки. Поезда ходят ежедневно с утра до вечера, стоимость в зависимости от класса варьируется от 3 до 10 тыс. рублей. Важно учитывать, что цена динамически растет по мере спроса и приближения даты отправления поезда. Дешевле покупать билеты заранее.

Также есть вариант с Ладожского вокзала. Фирменный поезд «Лев Толстой» соединяет по рельсам Москву и Хельсинки с заездом в Петербург. В этом поезде есть купе, СВ и вагон Люкс, а цены начинаются от 4 тыс. рублей. Едет «Лев Толстой» 7,5 часов, отправляется каждый день в шесть утра.

Идеальные автобусные маршруты

 

Самый распространенный и бюджетный способ посетить Финляндию – это автобус и маршрутка. В пути вы проведете около 5 часов, при этом потратите всего от 1000 рублей на человека.

Самые разнообразные компании предоставляют услуги перевозки в Финляндию. Вы можете просто прийти на площадь к Московскому вокзалу и на месте договориться о поездке, как в советское время. Для тех же, кто живет в XXI веке, существует, например, компания AMG Travel, на сайте которой вы заранее сможете подобрать удобный вариант для поездки и приобрести билет. Маршрутка ходит как до центра Хельсинки, так и до парома или аэропорта.

Читайте также:

Где в Петербурге можно оформить Tax Free

Если вы не хотите трястись в маршрутке, есть комфортабельные рейсовые автобусы. Компания LUX Express ежедневно совершает несколько рейсов в Хельсинки. Современные автобусы оснащены биотуалетами, кофемашиной и встроенными в подголовники планшетами. Вы можете ехать без тряски и смотреть фильмы, попивая кофе, либо откинуть кресло и, почти лежа, спать. Общая продолжительность поездки на автобусе около 7 часов и зависит от прохождения таможни. Цена билета от 1 до 3 тыс. рублей и зависит от того, насколько заранее вы его покупаете. Большой плюс в постоянных распродажах, на которых вы можете приобрести билет за смешные 690 рублей в одну сторону.

У компании LUX Express существует конкурент – Ecolines. Автобусы этой компании более простые внутри, зато билет в Хельсинки без распродаж стоит от 730 рублей. Плюсом автобусов Ecolines является то, что вы можете выбрать конечный пункт поездки, например Порвоо или Котку, а также уехать в Лаппеенранту, где тоже есть аэропорт.
Фото: Instagram / @idbronskiy
 

Веселые попутчики и маленькие туры

 

Существует еще один интересный способ поездки – это сервис поиска попутчиков BlaBlaCar. Водители предлагают за сравнительно небольшие деньги составить им компанию в поездке. Все довольны – человек сэкономил на бензине, вы дешево и комфортно добрались до нужного места. Тут нет ежедневных расписаний, только частные водители, совершающие поездки по своим делам. В целом, сервис довольно популярен как в России, так и во всем мире. Главное, что можно найти машину не только в Хельсинки, но и другие города Финляндии.

Если вы хотите подробнее узнать о Финляндии, то существует сеть туристических агентств, организующих автобусные туры в эту и другие соседние страны. Это очень бюджетный вариант посмотреть и изучить другую страну, а также откатать визу.

Например, компания «Константа-Тур» проводит регулярные автобусные туры на день или два практически по всей Финляндии. Стоят такие поездки всего от 900 рублей на человека. Мы можете отправиться на экскурсию как с ночным переездом, так и без него. Из городов вы можете посетить Хельсинки, Тампере, Савонлинну, Ловиису, Турку и еще много других мест по всей Финляндии.

На своем автомобиле или по воде

 

Если вы хотите отправиться в Финляндию на личном автомобиле, не забудьте оформить Зеленую карту на страхование автогражданской ответственности «за причинение вреда жизни и имуществу третьих лиц при эксплуатации автомобиля». Без него вас не пропустят на границе. Кстати, между двумя странами в Ленобласти действуют два пункта пограничного автомобильного пропуска Торфяновка/Vaalimaa и Брусничное/Nuijamaa.

За границу можно не только уехать или улететь, но и уплыть. Из порта Петербурга ходит большой комфортабельный паром прямо в Хельсинки, ночь на пароме – хороший способ с удобством добраться в Финляндию. Вы проведете вечер и ночь, наслаждаясь морскими пейзажами, на борту расположены разнообразные развлечения, рестораны и даже казино.

На борт парома можно взять и машину. Вы можете выбрать круиз либо поездку в одну сторону. Стоит такое путешествие в зависимости от сезона и класса каюты. Цены начинаются от 3 тыс. рублей, но бывают и распродажи.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Туризм
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Где найти рамэн в Петербурге: шесть мест со вкусным японским супом

    Рамэн (или рамен) придумали в Китае, но само блюдо одновременно принадлежит еще японской и корейской кухне. В каждой стране у него свое название. В России популярным он стал пару лет назад – тогда в Петербурге открылось сразу несколько заведений, специализирующихся на супе. Шумиха вокруг рамэна приутихла, некоторые места закрылись (к сожалению), остались самые стойкие и вкусные. «Санкт-Петербург.ру» исследовал некоторые из них.

    читать далее →

    Все развлечения мира: игровые автоматы в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в Северной столице можно спасти мир от зомби или прокатиться на спорткаре. Виртуальном, разумеется.

    читать далее →

    Первый в России: главные факты о Витебском вокзале

    Что значит «палец императора» в истории вокзала, кто управлял первым паровозом России и другие интересные факты в материале «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как обезопасить себя и близких, если внезапно отключили электричество

    Главное управление МЧС России по Петербургу опубликовало несколько полезных советов, чтобы «темное время» прошло без происшествий.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Зачем зажигают Ростральные колонны, и откуда они вообще появились на стрелке Васильевского острова

    «Ростральные колонны» – то словосочетание, которое могут выговорить лишь коренные петербуржцы, а историю их появления и жизни на В.О. не знают порой и они. «Санкт-Петербург.ру» начитался про такой нынче редкий «огонь на Неве» и рассказывает достоверные факты и любопытные легенды о нем.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    21.03.19
    Уникальные условия аренды дизельгенераторов
    21.03.19
    Глаукома и катаракта как самые распространенные глазные заболевания
    21.03.19
    Компания «Пауэрз» увеличила объемы поставок линзовых компенсаторов
    12.03.19
    Выбираем отопительные котлы и водонагреватели
    07.03.19
    Продукция компании Comfer в Петербурге: самовывоз и всегда удобная доставка
    07.03.19
    Главные события футбольного мира вывели «Зенит-арену» в рейтинг самых посещаемых стадионов
    04.03.19
    Деревянные лестницы и их преимущества
    28.02.19
    Где заказать изделия из искусственного камня в Петербурге

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram