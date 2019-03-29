Как удобнее всего добраться из Петербурга в Финляндию

Финляндия для многих жителей Петербурга стала любимым местом отдыха. Получить финскую визу жителям Северо-Западного округа можно в упрощенном порядке (без всяких броней отеля и авиабилетов), что еще больше способствует поездкам за границу. Ежедневно тысячи и тысячи людей ездят по делам и на отдых в Финляндию. Кто закупается там продуктами, кто ездит на рыбалку, а есть и те, кто использует Финляндию в качестве дешевого способа улететь в Европу и дальнейших путешествий.

Есть масса возможных вариантов пересечения границы: по суше на поезде, автобусе или автомобиле, по воде на пароме и по воздуху на самолете. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает обо всем по порядку.

Очень дорогой самолет

Самый быстрый способ попасть в Финляндию – самолет. Из аэропорта Пулково на данный момент в Хельсинки летает только финская авиакомпания Finnair. Рейсы выполняются ежедневно с утра и до вечера. Всего за 50 минут вы доберетесь до аэропорта Вантаа. Стоимость билета в одну сторону около 10 тыс. рублей. Иногда бывают распродажи, но это все равно выходит дороже, чем по суше.

Существуют и варианты с пересадкой в Москве, либо в различных европейских городах, но времени и денег на такой вариант придется потратить немало. Из финского аэропорта прямо в центр города Хельсинки постоянно ходит современный скоростной поезд. Стоимость его около 10 евро на человека в одну сторону, путь занимает около получаса.

Фото: Instagram / @sofikulin

Чуть менее дорогой комфортный поезд

С Финляндского вокзала в Петербурге ходит современный скоростной поезд Аллегро. За 3,5 часа на скорости до 220 км/ч вы домчитесь прямиком в Хельсинки. Поезда ходят ежедневно с утра до вечера, стоимость в зависимости от класса варьируется от 3 до 10 тыс. рублей. Важно учитывать, что цена динамически растет по мере спроса и приближения даты отправления поезда. Дешевле покупать билеты заранее.

Также есть вариант с Ладожского вокзала. Фирменный поезд «Лев Толстой» соединяет по рельсам Москву и Хельсинки с заездом в Петербург. В этом поезде есть купе, СВ и вагон Люкс, а цены начинаются от 4 тыс. рублей. Едет «Лев Толстой» 7,5 часов, отправляется каждый день в шесть утра.

Идеальные автобусные маршруты

Самый распространенный и бюджетный способ посетить Финляндию – это автобус и маршрутка. В пути вы проведете около 5 часов, при этом потратите всего от 1000 рублей на человека.

Самые разнообразные компании предоставляют услуги перевозки в Финляндию. Вы можете просто прийти на площадь к Московскому вокзалу и на месте договориться о поездке, как в советское время. Для тех же, кто живет в XXI веке, существует, например, компания AMG Travel, на сайте которой вы заранее сможете подобрать удобный вариант для поездки и приобрести билет. Маршрутка ходит как до центра Хельсинки, так и до парома или аэропорта.

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Если вы не хотите трястись в маршрутке, есть комфортабельные рейсовые автобусы. Компания LUX Express ежедневно совершает несколько рейсов в Хельсинки. Современные автобусы оснащены биотуалетами, кофемашиной и встроенными в подголовники планшетами. Вы можете ехать без тряски и смотреть фильмы, попивая кофе, либо откинуть кресло и, почти лежа, спать. Общая продолжительность поездки на автобусе около 7 часов и зависит от прохождения таможни. Цена билета от 1 до 3 тыс. рублей и зависит от того, насколько заранее вы его покупаете. Большой плюс в постоянных распродажах, на которых вы можете приобрести билет за смешные 690 рублей в одну сторону.

У компании LUX Express существует конкурент – Ecolines. Автобусы этой компании более простые внутри, зато билет в Хельсинки без распродаж стоит от 730 рублей. Плюсом автобусов Ecolines является то, что вы можете выбрать конечный пункт поездки, например Порвоо или Котку, а также уехать в Лаппеенранту, где тоже есть аэропорт.

Фото: Instagram / @idbronskiy

Веселые попутчики и маленькие туры

Существует еще один интересный способ поездки – это сервис поиска попутчиков BlaBlaCar. Водители предлагают за сравнительно небольшие деньги составить им компанию в поездке. Все довольны – человек сэкономил на бензине, вы дешево и комфортно добрались до нужного места. Тут нет ежедневных расписаний, только частные водители, совершающие поездки по своим делам. В целом, сервис довольно популярен как в России, так и во всем мире. Главное, что можно найти машину не только в Хельсинки, но и другие города Финляндии.

Если вы хотите подробнее узнать о Финляндии, то существует сеть туристических агентств, организующих автобусные туры в эту и другие соседние страны. Это очень бюджетный вариант посмотреть и изучить другую страну, а также откатать визу.

Например, компания «Константа-Тур» проводит регулярные автобусные туры на день или два практически по всей Финляндии. Стоят такие поездки всего от 900 рублей на человека. Мы можете отправиться на экскурсию как с ночным переездом, так и без него. Из городов вы можете посетить Хельсинки, Тампере, Савонлинну, Ловиису, Турку и еще много других мест по всей Финляндии.

На своем автомобиле или по воде

Если вы хотите отправиться в Финляндию на личном автомобиле, не забудьте оформить Зеленую карту на страхование автогражданской ответственности «за причинение вреда жизни и имуществу третьих лиц при эксплуатации автомобиля». Без него вас не пропустят на границе. Кстати, между двумя странами в Ленобласти действуют два пункта пограничного автомобильного пропуска Торфяновка/Vaalimaa и Брусничное/Nuijamaa.

За границу можно не только уехать или улететь, но и уплыть. Из порта Петербурга ходит большой комфортабельный паром прямо в Хельсинки, ночь на пароме – хороший способ с удобством добраться в Финляндию. Вы проведете вечер и ночь, наслаждаясь морскими пейзажами, на борту расположены разнообразные развлечения, рестораны и даже казино.

На борт парома можно взять и машину. Вы можете выбрать круиз либо поездку в одну сторону. Стоит такое путешествие в зависимости от сезона и класса каюты. Цены начинаются от 3 тыс. рублей, но бывают и распродажи.